Calendario de Semana Santa 2026 en Canarias: fechas, festivos y vacaciones escolares

La Semana Santa de 2026 ya tiene fechas confirmadas y se celebrará entre el domingo 29 de marzo, Domingo de Ramos, y el domingo 5 de abril, Domingo de Resurrección. En Canarias, este periodo vendrá marcado por dos días festivos clave, el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril), así como por el calendario escolar, que condiciona la organización de las vacaciones para miles de familias.

Como cada año, la Semana Santa no tiene una fecha fija, ya que depende del calendario lunar. Se trata de una de las celebraciones más importantes del calendario litúrgico cristiano, en la que se conmemoran los últimos días de Jesucristo, desde su entrada en Jerusalén hasta su resurrección. Más allá de su significado religioso, estas fechas se han consolidado también como uno de los periodos vacacionales más relevantes del año en España.

En el caso de Canarias, el calendario laboral recoge el Viernes Santo como festivo de carácter nacional, mientras que el Jueves Santo también es día no laborable en el archipiélago, lo que permite configurar un puente de cuatro días que tradicionalmente favorece los desplazamientos y la actividad turística.

Vacaciones escolares en Canarias

El calendario escolar del curso 2025/2026 establece que los estudiantes en Canarias retomarán las clases el lunes 6 de abril, coincidiendo con el Lunes de Pascua. Esto sitúa al archipiélago entre las primeras comunidades autónomas en regresar a la actividad lectiva tras el parón de Semana Santa.

Este periodo de descanso suele extenderse aproximadamente durante una semana, aunque puede variar ligeramente en función de cada comunidad autónoma. En el conjunto de España, la duración media de las vacaciones escolares en estas fechas ronda los nueve días, aunque algunas regiones amplían este periodo.

Días clave de la Semana Santa 2026

La Semana Santa arranca con el Domingo de Ramos, el 29 de marzo, que recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, recibido por la multitud con ramas de palma. A partir de ese momento, se suceden diferentes jornadas con significado religioso que culminan en el llamado Triduo Pascual.

El Jueves Santo, que en 2026 se celebra el 2 de abril, conmemora la Última Cena de Jesús con sus discípulos, así como su posterior detención. Es uno de los días festivos en Canarias y suele estar marcado por celebraciones religiosas como la eucaristía y actos simbólicos como el lavado de pies.

El Viernes Santo, 3 de abril, es el único festivo nacional común a toda España durante la Semana Santa. En esta jornada se recuerda la crucifixión y muerte de Cristo, y en muchas localidades se celebran procesiones que constituyen uno de los principales atractivos culturales y turísticos de estas fechas.

El Sábado Santo, 4 de abril, es un día de recogimiento que precede al Domingo de Resurrección, el 5 de abril, cuando se celebra la resurrección de Jesús, uno de los momentos centrales de la tradición cristiana.

Finalmente, el Lunes de Pascua, 6 de abril, marca el inicio del tiempo pascual y el regreso a la normalidad en el ámbito escolar en Canarias.

Un periodo clave también para el turismo

Más allá del calendario religioso, la Semana Santa es uno de los momentos de mayor actividad turística del año en Canarias. La combinación de festivos, buen clima y la posibilidad de disfrutar de varios días consecutivos de descanso convierte estas fechas en un periodo clave tanto para el turismo interior como para la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

En paralelo, las procesiones y actos religiosos mantienen su protagonismo en distintos municipios del archipiélago, donde conviven tradición y actividad económica en un contexto que cada año moviliza a miles de personas.