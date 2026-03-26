Canarias se convierte en referente mundial de la vivienda: elegida entre 600 candidaturas para la cumbre en Bakú

Canarias se sitúa en el epicentro del debate internacional sobre la crisis de la vivienda al haber sido seleccionada entre más de 600 propuestas de todo el mundo para participar en el XII Foro Urbano Mundial, organizado por Naciones Unidas (ONU-Hábitat), que se celebrará del 17 al 22 de mayo en Bakú. Una cita clave donde gobiernos y expertos internacionales buscarán respuestas urgentes a uno de los mayores desafíos globales: garantizar una vivienda digna.

La presencia canaria no será testimonial, pues el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, llevará una propuesta ambiciosa y con vocación internacional: convertir las limitaciones territoriales de las islas en oportunidades innovadoras.

“Canarias no solo va a participar, va a liderar el debate”, asegura Caraballo.

Octavio Caraballo, viceconsejero del Gabinete del Presidente. / Acfi Press

Sello canario

Para el Ejecutivo canario, la participación en Bakú refuerza el posicionamiento del Archipiélago dentro de la Agenda Canaria 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero, sobre todo, supone un salto cualitativo porque pasa de ser un territorio afectado por la crisis de vivienda, en emergencia habitacional declarada, a convertirse en referente internacional en la búsqueda de soluciones.

En un momento en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales en las islas, Canarias se prepara para llevar su voz, y sus propuestas, al escenario mundial como un actor protagonista.

Modelo exportable

El objetivo es claro: exportar soluciones reales ya aplicadas en las islas a otros territorios que enfrentan problemas similares, desde la presión turística hasta la escasez de suelo.

El Archipiélago se presenta en Bakú como un territorio limitado, con fuertes restricciones ambientales y sometido a una creciente presión del mercado inmobiliario, un escenario que comparte con numerosos enclaves insulares del planeta, para proponer medidas concretas basadas en tres pilares: gobernanza innovadora, gestión eficiente del suelo y nuevas fórmulas de innovación social

Entre las iniciativas estrella que pondrá sobre la mesa Caraballo en Bakú destaca la propuesta de crear una red internacional de territorios insulares para mitigar los problemas de acceso a la vivienda, una alianza técnica y política para que este problema tenga reconocimiento específico en los marcos que diseñen políticas globales.

Dos mujeres consultan los precios de una inmobiliaria. / E.D. / L.P.

Derecho social

La candidatura no ha sido fruto de la improvisación. Este jueves, el Gobierno autonómico reunió a cabildos, ayuntamientos, universidades y expertos en urbanismo y entidades sociales en el marco del proceso Road to Bakú en un esfuerzo conjunto por definir soluciones aplicables y escalables con un solo objetivo: la vivienda debe abordarse como un derecho social, no solo como un problema urbanístico.

Caraballo insiste en que la cita internacional en Bakú no es menor, ya que casi 3.000 millones de personas en el mundo carecen de vivienda adecuada, 1.100 millones viven en asentamientos informales y 300 millones no tienen hogar.

En este contexto, el Foro Urbano Mundial —considerado la principal plataforma global sobre desarrollo urbano sostenible— pondrá el foco en la urgencia de garantizar el acceso universal a la vivienda y Canarias se ofrece para ser laboratorio de soluciones globales.