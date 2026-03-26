Canarias mantiene la emergencia por riesgo de inundaciones en La Gomera tras el paso de la borrasca Therese y desactiva los avisos en el resto de islas

El Gobierno de Canarias ha decidido mantener la situación de emergencia de nivel autonómico en la isla de La Gomera por riesgo de inundaciones pluviales. La medida, en vigor desde las 10:00 horas de este jueves 26 de marzo, responde a la evolución del episodio meteorológico provocado por la borrasca Therese.

La decisión ha sido adoptada por la Dirección General de Emergencias en base a los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología y otros organismos de seguimiento, en el marco del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de Canarias (PEINCA).

Mejora general en el resto del archipiélago

Mientras La Gomera sigue bajo vigilancia, el resto de islas canarias experimenta una mejora de la situación. Según la actualización oficial, han quedado desactivadas las situaciones de emergencia, alerta y prealerta en el resto del territorio autonómico. "Aunque prosiguen sobre Canarias los últimos restos de inestabilidad asociados con la borrasca fría Therese, ya no puede preverse la ocurrencia de chubascos de cierta intensidad. No obstante, en la isla de La Gomera siguen registrándose escorrentías importantes, como consecuencia de los importantes volúmenes de precipitación acumulados a lo largo del día de ayer, miércoles".

Esto implica que el impacto más significativo del fenómeno meteorológico se concentra ahora exclusivamente en la isla colombina, donde las condiciones aún requieren precaución.

Persisten escorrentías tras las intensas lluvias

Aunque los últimos restos de inestabilidad asociados a la borrasca Therese continúan presentes en Canarias, las previsiones apuntan a que ya no se esperan lluvias de intensidad destacable en los próximos momentos.

Sin embargo, el riesgo no ha desaparecido en La Gomera. Las autoridades advierten de que se siguen registrando escorrentías importantes, consecuencia directa de la gran cantidad de agua acumulada durante la jornada anterior. Estas escorrentías pueden provocar arrastres de agua en barrancos y zonas urbanas, incrementando el riesgo de incidencias.

Desde los servicios de emergencia se insiste en la necesidad de extremar la precaución, especialmente en desplazamientos y zonas próximas a cauces.