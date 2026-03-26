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Canarias pierde posiciones en el turismo nacional

El Archipiélago bajó de octava a novena comunidad en visitantes nacionales de octubre a diciembre

Dos turistas españolas caminan con sus maletas.

Dos turistas españolas caminan con sus maletas. / Andrés Cruz

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Canarias bajó de octava a novena comunidad en número de visitantes residentes en España en el cuarto trimestre de 2025, al recibir 1.190.373 viajeros del territorio nacional, un 23,13% y 358.271 personas menos que un año antes, cuando habían llegado del resto del país 1.548.644.

Según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la última Encuesta de Turismo de Residentes, el archipiélago había recibido de octubre a diciembre de 2024 el 4% de todos los viajeros nacionales, mientras que en el mismo periodo de 2025 solo fue el destino del 3,3% de ellos.

El gasto hecho en las Islas por todos ellos, en conjunto, también cayó, pasando de 520,3 a 492,2 millones de euros y quedando en un 3,9% del desembolso total de los viajeros con residencia en España en esos meses, cuando un año atrás era un 4,3%.

Gasto medio

Y ello, a pesar de que el gasto medio de cada uno de esos visitantes subió, de 336 a 413 euros, y también lo hizo el desembolso diario por persona, que pasó de 93 a 103 euros, revela el INE.

La Encuesta de Turismo de Residentes da a conocer que en el cuarto trimestre del año pasado bajó frente a un año antes, asimismo, la cantidad de residentes en Canarias que salieron de viaje, de 1.564.134 a 1.425.522.

El gasto medio por persona de los viajeros isleños, por el contrario, aumentó, pasando de 381 euros a 512, detalla esa estadística.

Conjunto del país

Los residentes en España realizaron 175,7 millones de viajes en 2025, lo que supone un descenso del 4,7% respecto al año anterior y su menor cifra desde 2022, cuando efectuaron 171,4 millones de viajes.

El gasto efectuado por los españoles en estos viajes alcanzó los 63.853 millones de euros el año pasado, un 2,6% más que en 2024, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los viajes con destino interno disminuyeron un 6,1% en 2025, mientras que los realizados al extranjero aumentaron un 5,2%.

Noticias relacionadas y más

Las pernoctaciones correspondientes a estos viajes superaron los 788 millones, con un descenso del 2,8% respecto a 2024.

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