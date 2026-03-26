Canarias refuerza la cooperación con Senegal para prevenir la migración irregular

El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, José Luis Perestelo, ha trasladado este jueves al Mediador de la República de Senegal, Demba Kandji, el compromiso del Ejecutivo autonómico de intensificar la colaboración bilateral con el objetivo de evitar la tragedia migratoria en el Atlántico y garantizar el respeto a los derechos humanos.

El encuentro, celebrado durante la mañana, contó también con la participación de la Diputada del Común, Lola Padrón, y del secretario del órgano, Lázaro Brito. Según explicó Perestelo, la reunión da continuidad a la celebrada el día anterior entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y su homólogo senegalés, en la que se avanzó en líneas estratégicas de cooperación institucional.

Tierra Firme

Entre las iniciativas abordadas destacan la Estrategia Canarias-África, el proyecto formativo Tierra Firme y el impulso de acuerdos que fomenten el intercambio profesional, así como fórmulas que permitan el retorno voluntario de personas migrantes a sus países de origen.

Por su parte, Kandji agradeció la disposición del Ejecutivo canario y subrayó la necesidad de reforzar la protección de los jóvenes en Senegal, con el objetivo de evitar que opten por rutas migratorias peligrosas. En este sentido, defendió la creación de mecanismos que faciliten proyectos de vida en el país africano, en colaboración con Estados vecinos.

La Diputada del Común, Lola Padrón, destacó la sensibilidad de las instituciones canarias ante la situación de los menores y familias que llegan al archipiélago, y apostó por seguir mejorando los canales de coordinación con Senegal. Cabe recordar que este país es el segundo origen de los menores migrantes que arriban a las costas canarias.

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El Gobierno autonómico insiste así en la cooperación internacional como vía clave para afrontar el fenómeno migratorio desde un enfoque integral, centrado en la prevención, la seguridad y la defensa de los derechos fundamentales.