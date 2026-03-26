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DIRECTO | Borrasca Therese en Canarias: cortes de carreteras, incidencias y última hora
La situación evoluciona favorablemente en el archipiélago, aunque persisten carreteras cortadas y vigilancia ante el aviso de nuevas lluvias esta tarde
El Gobierno de Canarias mantiene a Gran Canaria en situación de emergencia por riesgo de inundaciones pluviales tras el paso de la borrasca Therese, mientras que Tenerife ha descendido el niveo de alerta junto a El Hierro, La Palma y La Gomera. Por su parte, Fuerteventura y Lanzarote continúan en situación de prealerta. La situación en las aulas canarias se recupera, y Educación ya ha avisado de que este jueves, 26 de marzo, se reanuda la presencialidad. Sigue en este directo la actualidad sobre los últimos coletazos de Therese en el archipiélago.
Santa Brígida afronta una jornada más tranquila tras la borrasca, aunque mantiene cerrada la GC-324
Tras una noche sin incidencias, Santa Brígida revisa los daños ocasionados por la borrasca Therese, priorizando la reparación de carreteras y actuando en zonas anegadas.
La borrasca Therese deja una veintena de carreteras cortadas en Gran Canaria: estas son las seis vías más afectadas
El Cabildo prevé inversiones superiores a seis millones para reparar durante meses los daños de calzadas colapsadas por desprendimientos y crecidas de barrancos.
CaixaBank habilita una línea de apoyo de 100 millones para la ayuda de los afectados por Therese en Canarias
Therese en Canarias, la borrasca "histórica" según la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), está provocando importantes daños en numerosos municipios del Archipiélago, así como pérdidas materiales en viviendas, infraestructuras, explotaciones agrícolas y ganaderas. Frente a este episodio de lluvias y viento intenso CaixaBank ha habilitado un plan de medidas de apoyo por valor de 100 millones de euros para aquellos afectados por el temporal. Más información
San Mateo encara la vuelta a la normalidad tras la borrasca Therese, con 200 vecinos de La Yedra aún aislados por los desprendimientos
Unos 200 vecinos de La Yedra permanecen incomunicados desde el martes, con accesos cortados y dependientes de la ayuda de familiares para obtener medicinas y alimentos
Las lluvias en Telde dejan una casa en el aire en la zona de El Moreno
Ante el riesgo inminente de derrumbe las autoridades procedieron al precinto de la vivienda y su dueña tuvo que ser realojada en casa de un familiar
La Provincia
La borrasca Therese genera con 163 incidencias sin daños humanos en Las Palmas de Gran Canaria
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha atendido 163 incidencias desde el pasado viernes 20 de marzo como consecuencia de la borrasca Therese, catalogada como Fenómeno Meteorológico Adverso (FMA) por las lluvias intensas registradas en las Islas. Según el balance municipal, las precipitaciones han generado principalmente inundaciones y afecciones en la red de alcantarillado, sin que se hayan producido daños personales. Más información
Una vecina desalojada de Miller Bajo: "Estamos nerviosos y preocupados. Compré el piso hace un año"
Tras el desalojo preventivo de diez viviendas por el mal estado de un muro en Miller Bajo, el Ayuntamiento espera un informe técnico para determinar las acciones a seguir y evitar nuevos riesgos
Humberto Gonar
Adiós a ‘Polo’, el guardián de Anaga: hallan muerto al último vecino de El Draguillo tras el paso de Therese por Tenerife
Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife han localizado en la mañana de este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre en la pista de El Draguillo, en la zona de Benijo. La víctima es Hipólito González Sosa, conocido como Polo, considerado el último residente fijo del caserío y conocido popularmente como el “guardián del Draguillo”. Más información
Nayra Bajo de Vera
Una vecina desalojada de Miller Bajo: "Estamos nerviosos y preocupados. Compré el piso hace un año"
Un muro agrietado en el barrio de Miller Bajo, en Las Palmas de Gran Canaria, obligó este martes a desalojar diez viviendas en la calle Nicolás Monche López. Esta es una de las medidas preventivas que emprendió el Ayuntamiento capitalino frente a los fuertes vientos y lluvias de la borrasca Therese, dado que la infraestructura –que ya acumula años dañada– suponía un peligro para los residentes. Menos de 24 horas después, a la espera de un informe técnico detallado y una solución a largo plazo, vecinas y vecinos se reúnen impacientes en los alrededores de la zona, que permanece acordonada por la Policía para garantizar la seguridad. Más información.
Canarias recibirá ayudas tras la borrasca Therese: el Gobierno llevará al Consejo de Ministros medidas para los daños
Ángel Víctor Torres confirma que el Gobierno activará medidas económicas para reparar daños del temporal y reforzar sectores clave del archipiélago.
- El Puerto de Las Palmas ordena el desalojo de la Demarcación de Costas de la cuarta planta de su edificio
- La Aemet prevé lluvias localmente fuertes en Canarias durante el miércoles
- DIRECTO | Última hora de la borrasca Therese en Canarias: las fuertes lluvias provocan el confinamiento de Arteara y Fataga
- La transformación de Guanarteme: la demolición de una vivienda abre la plaza de América al nuevo bulevar de La Ballena
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- Borrasca Therese: Coches cubiertos de agua, aulas vacías y atascos en las carreteras del Norte
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- Muere Dania Dévora, productora musical y directora del Womad durante 30 años