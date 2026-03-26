DIRECTO | Borrasca Therese en Canarias: cortes de carreteras, incidencias y última hora

Una vecina desalojada de Miller Bajo: "Estamos nerviosos y preocupados. Compré el piso hace un año"

Un muro agrietado en el barrio de Miller Bajo, en Las Palmas de Gran Canaria, obligó este martes a desalojar diez viviendas en la calle Nicolás Monche López. Esta es una de las medidas preventivas que emprendió el Ayuntamiento capitalino frente a los fuertes vientos y lluvias de la borrasca Therese, dado que la infraestructura –que ya acumula años dañada– suponía un peligro para los residentes. Menos de 24 horas después, a la espera de un informe técnico detallado y una solución a largo plazo, vecinas y vecinos se reúnen impacientes en los alrededores de la zona, que permanece acordonada por la Policía para garantizar la seguridad. Más información.