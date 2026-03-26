Educación impulsa la declaración de emergencia para reparar los daños de la borrasca Therese en colegios de Canarias: estos son los centros cerrados

La borrasca Therese ha dejado una huella significativa en las infraestructuras educativas del archipiélago canario. La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, trabaja actualmente en la evaluación de los desperfectos ocasionados con el objetivo de solicitar la declaración de emergencia para las obras necesarias.

Según un informe preliminar elaborado por la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos, los daños superan ya los 10 millones de euros y afectan a alrededor de medio centenar de centros educativos entre colegios, institutos y centros integrados de Formación Profesional.

Esta valoración aún no es definitiva, ya que el fenómeno meteorológico ha afectado al archipiélago durante varios días y todavía se están recopilando datos para completar una tasación exhaustiva.

La declaración de emergencia, clave para acelerar las reparaciones

La Consejería considera fundamental activar el mecanismo de emergencia para poder intervenir con rapidez. Esta fórmula permitiría agilizar tanto la disponibilidad de fondos como la ejecución de las obras.

En palabras del consejero, esta medida facilitaría el uso del remanente presupuestario y reduciría los tiempos administrativos habituales, lo que resulta esencial en un contexto donde la prioridad es restablecer la normalidad en los centros educativos lo antes posible.

Además, desde el área de Educación se insiste en el compromiso de acompañar a los equipos directivos y docentes, que han tenido que hacer frente a una situación compleja mientras trataban de mantener la actividad lectiva.

Distribución de los daños por islas

Aunque el balance definitivo aún no se ha cerrado, los datos disponibles reflejan una afectación desigual entre las distintas islas:

Gran Canaria: 24 centros afectados

24 centros afectados Tenerife: 17 centros

17 centros Fuerteventura: 3 centros

3 centros Lanzarote: 2 centros

2 centros La Palma: 2 centros

2 centros La Gomera: 2 centros

Esta distribución evidencia que las islas capitalinas concentran el mayor número de incidencias, aunque el impacto se ha extendido por todo el archipiélago.

Suspensión de clases y adaptación a la enseñanza telemática

Durante los días más críticos del temporal, la actividad educativa se ha visto alterada en varias islas. En La Gomera, por ejemplo, se decretó la suspensión de las clases presenciales en horario de tarde y noche, y se optó por la modalidad telemática durante la jornada del 26 de marzo en aquellos niveles donde era posible.

Estas decisiones se adoptaron siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil, dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, que aconsejó evitar desplazamientos por carretera debido al riesgo.

Vuelta progresiva a la normalidad en las aulas

Con la mejora de las condiciones meteorológicas, los centros educativos de Gran Canaria, Tenerife y La Palma han retomado la actividad presencial, aunque bajo vigilancia constante ante posibles cambios en las previsiones.

No obstante, esta vuelta a las aulas no ha sido uniforme. La Consejería ha permitido que aquellos centros con daños que impidan el desarrollo normal de las clases mantengan medidas alternativas, como la enseñanza online o la reorganización de espacios.

Centros que aún continúan sin actividad presencial

A pesar del avance hacia la normalidad, algunos centros siguen sin poder retomar la actividad presencial debido a problemas específicos:

En Tenerife:

CEIP La Vega (Icod de los Vinos) , sin suministro eléctrico

, sin suministro eléctrico CEIP Playa de Las Américas (Arona), también sin electricidad

(Arona), también sin electricidad IES Andrés Bello (Santa Cruz de Tenerife), afectado por la rotura e inundación de la red de saneamiento

(Santa Cruz de Tenerife), afectado por la rotura e inundación de la red de saneamiento CEIP Aregume (Los Silos), por riesgo de inundación debido al desbordamiento del barranco de Blas

En Gran Canaria:

CEIP Tagoror (Santa Lucía de Tirajana), por filtraciones de agua en la cubierta que impiden el uso de las instalaciones

Reaperturas condicionadas por la accesibilidad

La situación también ha estado marcada por problemas de acceso a algunos centros. Un ejemplo es el CEIP Cercado de Espino, en Gran Canaria, donde la actividad presencial se reanudó tras la reapertura de la carretera GC-505 por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Esta vía quedó habilitada exclusivamente para vecinos, comunidad educativa y transporte escolar, lo que permitió recuperar parcialmente la normalidad en la zona.

Tipología de los daños registrados

Los desperfectos detectados hasta el momento presentan una tipología variada, aunque predominan los relacionados con el agua:

Filtraciones en cubiertas y techos

Acumulaciones de agua en patios y zonas comunes

Daños en vallados, muros perimetrales y estructuras exteriores

Afectaciones en aulas, talleres y pabellones deportivos

Interrupciones puntuales de suministros como electricidad o saneamiento

En algunos casos también se han producido caídas de elementos estructurales, lo que ha obligado a restringir el uso de determinadas zonas por motivos de seguridad.

Respuesta coordinada para garantizar la seguridad

La gestión de esta situación ha implicado una coordinación estrecha entre los equipos directivos de los centros, los servicios técnicos y la propia Consejería de Educación.

Gracias a esta colaboración, se ha podido actuar con rapidez para minimizar riesgos y garantizar la seguridad de alumnado y personal docente, adoptando medidas como el cierre parcial de instalaciones o la reubicación de grupos.

Recomendaciones a la comunidad educativa

Desde la Consejería se insiste en la importancia de mantenerse informado a través de canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Entre las principales recomendaciones destacan: