La factura de la borrasca Therese en la educación: diez millones en daños a medio centenar de colegios e institutos de Canarias

Un total de 50 centros educativos de Canarias –de los más de 1.000 que hay repartidos por todo el Archipiélago– han sufrido daños asociados al paso de la borrasca Therese y, para al menos cinco el retorno al aula es aún imposible. Las abundantes lluvias del pasado martes y, en menor medida, este miércoles, han causado destrozos de diferentes grados en estas infraestructuras educativas que la Consejería de Educación ha valorado en diez millones de euros.

El paso errático y muy intenso del centro convectivo de la borrasca, ha provocado cortes de luz, filtraciones, acumulaciones de agua, rotura de cubiertas, muros o vallados, y daños en las aulas, talleres o pabellones. En algunos casos concretos se han producido caídas de elementos o interrupciones puntuales de suministros. Pese a ello, la mayor parte de los centros podrá mantener su actividad lectiva con normalidad o con ajustes organizativos, como la reubicación de espacios o el cierre parcial de determinadas zonas.

Desprendimientos debido al paso de la borrasca Therese en Canarias. / Arturo Jiménez

La afección, ha sido, sin embargo, desigual. De hecho, la isla que ha acumulado mayores daños durante este temporal ha sido Gran Canaria, que contabiliza un total de 24 centros dañados, de los que, sin embargo, solo uno –el CEIP Tagoror, en Santa Lucía de Tirajana– se mantiene este jueves sin actividad lectiva presencial por filtraciones de agua en el techado del centro y la imposibilidad de reubicar al alumnado en otros espacios.

En Tenerife han sido menos los centros dañados –un total de 17–, pero es la isla en la que más alumnos se quedarán en casa este jueves. En total, cuatro centros de diferentes puntos de la isla se mantienen cerrados, aunque cada uno por motivos diversos.

Cuatro centros cerrados en Tenerife

Por ejemplo, los centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) La Vega, en Icod de los Vinos y de Playa de Las Américas, en Arona, han tenido que postergar la vuelta a la normalidad debido a la falta suministro eléctrico. Por su parte, el Instituto de Educación Secundaria (IES) Andrés Bello, en Santa Cruz de Tenerife, se mantendrá cerrado al menos hasta el viernes, dada la grave afección provocada por la rotura e inundación de su red de saneamiento que el martes por la mañana obligaba a desalojar a los alumnos ante la entrada de aguas fecales en las instalaciones.

Un hombre achica el agua de la red de alcantarillado de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, tras el paso de la borrasca Therese / MARIA PISACA

Por último, en esta isla también se mantiene clausurado el CEIP Aregume, en Los Silos. En este caso, sin embargo, más que por daños, el cierre es cuestión de seguridad. No en vano, con la crecida del Barranco de Blas el riesgo de inundación ha crecido en el centro.

Las lluvias también han dañado tres centros educativos en Fuerteventura, dos en Lanzarote, dos en La Palma y dos en La Gomera, que es la única isla que mantiene, en su totalidad, la teleformación este jueves tras las abundantes lluvias que se registraron ayer en la isla en la ‘traca’ final de Therese.

Estas incidencias han sido atendidas de forma coordinada entre los equipos directivos, los servicios técnicos y la Consejería, permitiendo dar respuesta de manera ágil y garantizar en todo momento la seguridad de la comunidad educativa.

Declaración de la emergencia para agilizar las obras

Ante esta situación y las ingentes pérdidas asociadas a la borrasca, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, trabaja en la valoración de los desperfectos ocasionados por la borrasca Therese en los diferentes centros educativos de las islas, para solicitar al Ejecutivo regional la declaración de emergencia de las obras que se requieran para la completa y rápida rehabilitación de estas instalaciones.

A falta de dar por concluido el fenómeno meteorológico que afecta al archipiélago desde la pasada semana y poder realizar así una tasación exhaustiva, un informe preliminar de la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos cifra en más de diez millones de euros los daños causados en medio centenar de colegios, institutos y centros integrados de Formación Profesional.

“Esta medida nos permitiría disponer de los recursos económicos del remanente presupuestario y la ejecución de las obras necesarias de manera más ágil y rápida”, explicó el consejero, Poli Suárez, quien estos días ha visitado y conocido de primera mano el estado de algunos de los centros afectados.

“Vamos a seguir trabajando para que todas las instalaciones dañadas por esta borrasca queden totalmente rehabilitadas lo antes posible”, aseveró Suárez, “y, sobre todo, vamos a seguir acompañando a esos equipos directivos y docentes que han estado al pie del cañón, desviviéndose para proteger sus centros y a sus comunidades educativas, a la vez que mantener la actividad lectiva en una situación complicada”.