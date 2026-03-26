Fundación DISA premia a siete investigaciones biomédicas 'made in' Canarias para mejorar la salud de los isleños

Siete estudios biomédicos made in Canarias cuentan ya con el reconocimiento y los recursos necesarios para cumplir con su principal cometido: mejorar la salud de los isleños. La Fundación DISA entregó esta mañana sus tradicionales premios a la investigación biomédica y destinó, en esta novena edición —celebrada en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife—, un total de 189.921 euros a loos siete estudios ganadores. Se trata de iniciativas innovadoras y pioneras que, además de repercutir directamente en el bienestar de los pacientes, contribuyen al enriquecimiento del tejido científico de Canarias.

Los proyectos seleccionados abordan temas como la resistencia de las bacterias a los antibióticos, la creación de un biobanco pancreático humano, la predicción de la mortalidad y de eventos cardiovasculares y el efecto de la suplementación con vitamina D. Asimismo, el diagnóstico temprano del alzhéimer, el papel de la proteína MOV10 frente al VIH y la durabilidad de las prótesis pulmonares son otros de los temas protagonistas.

Investigadores jóvenes

En esta convocatoria, la entidad recibió 55 propuestas centradas en la investigación clínica de áreas como la oncología, enfermedades metabólicas, infecciosas, cardiovasculares y neurodegenerativas. Ocho candidaturas más que el año anterior. Del total de proyectos, 15 estaban liderados por investigadores menores de 40 años, una premisa que cumple con uno de los objetivos de la Fundación: el relevo generacional y la consolidación del ecosistema científico joven en Canarias.

La directora de la Fundación DISA, Sara Mateos, señaló que "con estos premios, intentamos que sea un poco más fácil hacer ciencia desde Canarias". Y es que desde que se puso en marcha la primera edición de esta tradicional entrega de galardones, la Fundación ha destinado 1.4 millones a facilitar el desarrollo de proyectos de investigación biomédica en las Islas.

Premiados de La Candelaria

Félix Manuel Machín, de la Unidad de Investigación del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, fue uno de los siete galardonados. El proyecto Caracterización de agonistas selectivos contra las proteasas caseinolíticas P humana y bacteriana demuestra que en Canarias se están generando respuestas reales a dos de los mayores desafíos actuales: el cáncer y las infecciones resistentes. La investigación se centra en la proteína ClpP, una diana clave capaz de provocar el colapso de células tumorales o desbloquear la supervivencia de bacterias resistentes.

Otro de los premios fue para María del Carmen Mora, también de La Candelaria, por su labor en la predicción de la mortalidad y los eventos cardiovasculares. Su proyecto pretende entender si el sistema formado por FGF23 Cloto, implicado en los mecanismos de la aterosclerosis, puede ayudar a predecir con mayor precisión qué personas con enfermedades coronarias subclínicas tienen un riesgo real de sufrir un infarto o fallecer.

Y en el mismo centro hospitalario, la facultativa del servicio de Oncología de La Candelaria, Ana Cardeña, propuso una iniciativa, también galardonada, para evaluar si la suplementación con vitamina D en pacientes con déficit puede mejorar la supervivencia y la eficacia de los tratamientos de inmunoterapia o quimioinmunoterapia. En concreto, para los cánceres de pulmón avanzado.

Más proyectos

Mientras, la investigadora de la Fundación Canaria para el Avance de la Biomedicina y la Biotecnología de la Universidad de la Laguna (ULL), Ana Elena Rodríguez, fue reconocida por su pesquisa pionera de la diabetes tipo 2. Bajo el título Nuevas perspectivas en diabetes tipo 2, evolución histopatológica en islotes pancreáticos humanos y modelos de y modelos traslacionales, el proyecto representa un avance para los centros sanitarios, ya que permitirán comprender mejor una enfermedad protagonista en las Islas y cuya incidencia continúa creciendo.Y propone la creación del primer biobanco pancreático humano de las Islas, un recurso de gran valor para estudiar los mecanismos que desencadenan la disfunción de la célula beta.

Por otro lado, Daniel Ferreira, de la Universidad Fernando Pesso de Canarias, fue reconocido por una proyecto que tiene por objetivo el diagnóstico temprano de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer. Se trata del primer estudio que unifica los principales servicios de neurología de los dos principales centros hospitalarios de Canarias con el fin de crear un protocolo común. A largo palazo, se prevé que contribuya a la reducción de costes asistenciales y agilizar el flujo de pacientes.

Investigación del VIH y las prótesis pulmonares

La siguiente iniciativa aborda el desafío global del VIH desde una perspectiva innovadora. Y estudia el papel de la proteína MV10 en la inhibición del virus, una acción clave en un contexto donde aún no existe una cura definitiva y aparecen resistencia. Recogió el premio el investigador Gilberto Betancor, del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El último en recoger el galardón fue el investigador Daniel Pérez. Su proyecto se centra en la evolución a largo plazo de las prótesis pulmonares implantadas mediante cirugía o por vía percutánea, un aspecto esencial para mejorar decisiones terapéuticas, reducir reintervenciones y aumentar la seguridad de los pacientes. Y la investigación se desarrolla centralmente en el complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

Ejemplo de ayuda

Durante el acto, también intervino Aitana Alonso, investigadora postdoctoral en la Unidad de Investigación de La Candelaria y una de las premiadas de la pasada edición. La joven pudo explicar como había avanzado su proyecto. Antes de recibir la dotación económica se encontraba en un punto complejo de su trayectoria profesional, ya que no encontraba ocasión para desarrollar nuevas habilidades.

Noticias relacionadas

"Hay muy pocas oportunidades para investigadores postdoctorales jóvenes con cierta experiencia y resulta muy complicado acceder a convocatorias más competitivas a nivel nacional, porque suelen pedir liderazgo", detalló. Por ese entonces, ella no tenía experiencia en ese aspecto. Y el premio de la Fundación DISA le sirvió para desarrollar esas competencias que no había trabajado y debutar como investigadora principal. "Fue un reconocimiento muy importante y reconozco que brinda oportunidades a aquellos investigadores más jóvenes", concluyó.