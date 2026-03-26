Hecansa aumenta la empleabilidad de su alumnado con la FP dual

Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), empresa pública adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo, se dedica desde 1989 a formar a futuros profesionales de los sectores de la hostelería y el turismo. Por sus aulas han pasado mujeres y hombres que lideran puestos directivos y estratégicos en hoteles y en cocinas de embajadas, por ejemplo, o de sus propios negocios, cosechando importantes reconocimientos internacionales que aportan una calidad añadida a sus trabajos diarios.

Hecansa se ha convertido en un vehículo para aportar prestigio a empresas turísticas o vinculadas a la hostelería. En sus aulas se forman, y se han formado durante más de 30 años, profesionales preparados para ocupar puestos intermedios y directivos en diferentes ámbitos de la hostelería y el turismo.

La apuesta llevada a cabo hace casi tres años en Hecansa con la implantación de ciclos en la modalidad de dual intensiva de la nueva Formación Profesional ya ha obtenido los primeros resultados que apuntan a un alto índice de empleabilidad entre sus estudiantes egresados. Y es que el 70% de estudiantes de Hecansa recibió el año pasado una oferta de contrato laboral tras finalizar sus ciclos de dual intensiva en las aulas de esta empresa pública situadas en los hoteles escuela de Santa Brígida, en Gran Canaria, y Santa Cruz, en Tenerife.

En estos momentos, en los que familias y jóvenes están a punto de decidir qué camino escogen para formarse y afrontar su futuro laboral, Hecansa muestra su músculo con resultados reales sobre la inserción laboral que tanto preocupa a la población juvenil una vez que culmina sus estudios. Ese 70% de oferta de trabajo que recibieron los estudiantes de Hecansa ha hecho que la empresa mantenga sus objetivos de formación centrados en la modalidad de Formación Profesional intensiva porque “es una opción que nos ha permitido estar mucho más cerca de las necesidades de empleabilidad de las empresas”, asegura la consejera delegada de Hecansa, Paola Plasencia.

Casi 130 estudiantes de Hecansa reciben en este curso una formación teórica en las aulas de los hoteles escuela de Santa Brígida y Santa Cruz, y otra práctica en empresas líderes en turismo y hostelería en Canarias, como Barceló, H10, Princess, Satocan e Iberostar en ciclos formativos de hostelería y turismo en la modalidad dual intensiva. Este alumnado recibe un 50% de su proceso de enseñanza aprendizaje en las aulas de los hoteles escuela de Hecansa y el otro 50% se dedica a su aprendizaje práctico en empresas líderes en los sectores del turismo y la hostelería.

Hecansa imparte en este curso ciclos de grado superior de Formación Profesional Dual Intensiva en Dirección de Cocina y Gestión de Alojamientos Turísticos en los hoteles escuela de Santa Brigida y Santa Cruz, así como el ciclo de grado superior de FP Dual Intensiva en Dirección de Servicios de Restauración en el Hotel Escuela Santa Cruz.

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A esta oferta formativa se suman los ciclos de grado medio de FP Dual General en Cocina y Gastronomía en los dos hoteles escuela, así como el ciclo de grado medio de FP dual general en Dirección de Cocina en el Hotel Escuela Santa Cruz y el ciclo de Grado Superior de Dirección de Servicios de Restauración en formato virtual, organizado desde el Hotel Escuela Santa Brígida.