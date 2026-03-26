Oposición docentes Canarias 2026: Educación convoca 686 plazas para el Cuerpo de Maestros con cambios en el proceso selectivo

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha anunciado la publicación del procedimiento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, con una oferta de 686 plazas correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2023 y 2024.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, publicación realizada el 25 de marzo. Toda la información oficial podrá consultarse en el portal del Ejecutivo autonómico:

Distribución de plazas por especialidades

Las plazas convocadas se reparten entre varias especialidades educativas, cubriendo áreas clave del sistema público:

Educación Primaria: 215 plazas

215 plazas Pedagogía Terapéutica: 120 plazas

120 plazas Educación Infantil: 110 plazas

110 plazas Lengua Extranjera (Inglés): 91 plazas

91 plazas Educación Física: 65 plazas

65 plazas Música: 37 plazas

37 plazas Audición y Lenguaje: 25 plazas

25 plazas Lengua Extranjera (Francés): 23 plazas

Además, se reserva un 10% del total para el turno de personas con discapacidad, en línea con la normativa vigente en materia de acceso al empleo público.

Cambios en la organización del proceso selectivo

Según explicó la directora general de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, esta convocatoria introduce mejoras organizativas para facilitar la participación de los aspirantes.

Una de las principales novedades es que el acto de presentación se celebrará en todas las islas, lo que evita desplazamientos innecesarios y favorece la igualdad de oportunidades.

Este acto, de carácter obligatorio, incluirá la entrega de la programación didáctica por parte de los aspirantes y la comunicación de instrucciones clave para el desarrollo de las pruebas.

Nueva estructura para la prueba escrita

Otra de las modificaciones relevantes afecta a la prueba escrita, que cambia su formato con el objetivo de hacer el proceso más claro y ordenado.

El examen se desarrollará en una única jornada dividida en dos partes:

Turno de mañana: desarrollo de un tema

desarrollo de un tema Turno de tarde: resolución de un supuesto práctico

Posteriormente, el supuesto práctico será leído por cada aspirante ante el tribunal en un llamamiento individual.

Además, las personas participantes podrán presentarse a una especialidad concreta y, al mismo tiempo, solicitar su inclusión en listas de empleo de otra especialidad convocada.

Un proceso dentro de una oferta más amplia de empleo público

Esta convocatoria se suma a otros procesos selectivos ya en marcha dentro del ámbito educativo en Canarias. Entre ellos destacan las oposiciones para distintas especialidades de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, sectores singulares de FP, así como las correspondientes al profesorado de Música y Artes Escénicas.

Asimismo, la Consejería trabaja en la preparación de futuras convocatorias, como el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, con la previsión de desarrollar todos estos procesos a lo largo del presente año.

Refuerzo del sistema educativo público

Con esta oferta de empleo público, el Gobierno autonómico busca reforzar las plantillas docentes y mejorar la calidad del sistema educativo en las islas. La convocatoria de plazas en diferentes especialidades responde a la necesidad de cubrir vacantes y garantizar una atención adecuada al alumnado.

La convocatoria supone, en definitiva, una oportunidad para cientos de aspirantes que buscan incorporarse a la enseñanza pública en Canarias, en un proceso que este año incorpora cambios orientados a mejorar su desarrollo y accesibilidad.