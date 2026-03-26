La Policía Nacional avisa a los canarios que vayan a comprar entradas para los conciertos de Shakira en España: cuidado con esta estafa que puede dejarte sin dinero y sin plan

Shakira regresa a España con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour . Los conciertos se celebrarán los días 8, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 y 2, 3 y 4 de octubre en el Estadio Shakira de Madrid. Este viernes 27 de marzo a las 10:00 horas será la venta de entradas al público general, y las entradas se podrán conseguir en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Las autoridades no quieren que ningún fan se quede sin su entrada para ver a la artista y, por ello, han lanzado una serie de consejos y recomendaciones antes de que se inicie la venta de entradas

La Policía Nacional ha lanzado una advertencia, al ritmo de Shakira, para que quienes quieran disfrutar de alguno de los conciertos de la artista colombiana compren las entradas en sitios oficiales. "Tiene...nombre...de URL buena, clara-mente, no es como suena...".

Cómo funciona el fraude de las entradas

Disfrutar de los artistas internacionales cuando visitan nuestro país está cada vez más demandado pese a que el precio de las entradas sea elevado. Quienes no han conseguido entradas para ver a su artista favorito buscan conseguirlas donde sea. Sin embargo, ahí es cuando aparecen los ciberdelincuentes mediantes páginas webs falsas, anuncios en redes sociales o plataformas de reventa para reclutar a sus víctimas y ofrecerles entradas a precios tentados con el único objetiva de vaciar sus cuentas bancarias.

"Compra solo en sitios oficiales si no quieres perder tu dinero y quedarte si ese concierto al que tantas ganas tenías de ir", advierten los agentes.

Recomendaciones de la Policía Nacional

Comprar siempre en sitos oficiales o autorizados

Verificar la dirección web antes de acceder al enlace

antes de acceder al enlace Desconfiar de las ofertas tentadoras o de vendedores particulares por redes sociales o páginas de compraventa

o de vendedores particulares por redes sociales o páginas de compraventa Nunca compartir datos personales ni bancarios a desconocidos

a desconocidos Evitar pagos a través de aplicaciones no oficiales

La Policía Nacional insiste a los ciudadanos en la importancia de denunciar cualquier tipo de intento de estafa, aportando pruebas que evidencien el fraude. De esta manera, podrá poner en marcha una investigación que ayudará a que el resto de ciudadanos puede evitar ser víctima de engaños.

"Si algo suena demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea", concluye.