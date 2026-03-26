La Policía Nacional lo hace oficial: esta falsa oferta de trabajo en redes sociales está robando el dinero a los canarios

Las redes sociales son una herramienta de ocio y entretenimiento, pero también un lugar que aprovechan los ciberdelincuentes para intentar engañar a sus víctimas.

La Policía Nacional ha alertado a los ciudadanos a través de su perfil oficial en X sobre la estafa que utiliza las redes sociales para ofrecer trabajo con un sueldo muy llamativo. "Estás buscando trabajo online… y te llega un mensaje que no te cuadra", avisan.

Cómo funciona el fraude

Un trabajador se encuentra en búsqueda activa de empleo y recibe un mensaje a través de redes sociales que resulta atractivo, pero puede resultar sospechosos. A través de los medios sociales, un usuario desconocido le envía un mensaje ofreciéndole "ser modelo con un sueldo muy atractivo". Sin embargo, la trampa vine cuando "le solicita dinero por adelantado".

El objetivo de los ciberdelincuentes es vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas / LP

El desconocido que le ofrece trabajo, insiste a la víctima que debe realizar un pago por adelantado y le "mete prisa para firmar" el supuesto contrato. La Policía Nacional advierte a los ciudadanos de que "todo apunta a una estafa". Las ofertas de empleo atractivas en las que prometen un salario elevado a cambio de trabajos leves y utilizan un tono de urgencia suelen ser sinónimo de fraude digital.

Si la víctima cae en la trampa y acepta realizar el pago, los ciberdelincuentes consiguen acceder a su cuenta bancaria y la vacían en cuestión de minutos.

Otras estafas en redes sociales

Las redes sociales también invitan a los usuarios a ganar dinero simplemente dando "like" a publicaciones en diferentes plataformas como Tiktok o Instagram. Estas ofertas de empleo tiene como objetivo abrir cuentas bancarios con el nombre de sus víctimas y realizar falsas inversiones. De esta manera, los ciberdelincuentes consiguen vaciar las cuentas bancarias y tan solo dejan deudas.

Consejos para evitar este tipo de estafas

Las autoridades recomiendan seguir una serie de pautas básicas para no caer en este tipo de fraudes:

Nunca facilites datos personales ni claves bancarias: las redes sociales son plataformas que utilizan personas de diferentes edades, y en ellas los ciberdelincuentes puede localizar a personas vulnerables. Por ello, nunca debe dar ni datos personales ni bancarios porque aunque sea atractivo, es una estafa.

las redes sociales son plataformas que utilizan personas de diferentes edades, y en ellas los ciberdelincuentes puede localizar a personas vulnerables. Por ello, nunca debe dar ni datos personales ni bancarios porque aunque sea atractivo, es una estafa. Verifica quién te está ofreciendo trabajo: busca referencias oficiales sobre la empresa que te ofrece el trabajo o contacta con sitios fiables para comprobar si se trata de un engaño

busca referencias oficiales sobre la empresa que te ofrece el trabajo o contacta con sitios fiables para comprobar si se trata de un engaño Denuncia: la Policía Nacional insiste en denunciar cualquier tipo de fraude, ya que de esta manera pueden comenzar una investigación y ayudar a otras posibles víctimas

Con este tipo de avisos, la Policía Nacional busca concienciar a la población sobre los fraudes que se aprovecha de la vulnerabilidad de las víctimas.