Binter celebra 37 años de compromiso con la conectividad de Canarias

Binter cumple 37 años como compañía aérea nacida en Canarias y comprometida con la mejora constante de la conectividad del Archipiélago y la vocación de servicio público hacia sus habitantes. Desde su creación en el año 1989 hasta el día de hoy, más de 96,6 millones de pasajeros han elegido a Binter para volar en las 115 rutas distintas que ha operado entre 65 aeropuertos, los ocho canarios y 57 exteriores.

La aerolínea fue adquirida en 2002 por un grupo de empresarios canarios con el objetivo de prestar un servicio de transporte aéreo de calidad en el Archipiélago que ha sido y es crucial para el desarrollo socioeconómico de las islas y la mejora del bienestar de los canarios.

Actualmente, además de operar en todos los aeropuertos de Canarias, entre los que realiza de media 220 vuelos al día, la compañía aérea permite volar entre el Archipiélago y 19 destinos nacionales con los que opera 36 rutas aéreas. También conecta Canarias con 10 destinos internacionales de Portugal y el África occidental. Todo ello ha permitido en estos 37 años una mayor cohesión social del Archipiélago.

Este 2026 Binter ofertará 8,7 millones de asientos, un 8% más que el año anterior, de los que el 71% se dedicará al transporte entre islas.

En su 37º aniversario, la aerolínea ha asumido otro gran reto: empezar a operar la primera ruta nacional directa desde una isla no capitalina con la inauguración, el próximo 31 de marzo, de los vuelos entre Lanzarote y Santander.

Gracias a su compromiso con Canarias, ha generado a lo largo de sus 37 años un sistema de 17 empresas especializadas en las distintas ramas del sector aéreo que contribuyen a la diversificación y a la creación de puestos de trabajo especializados. Hoy en día, trabajan en la compañía más de 2.900 personas que conforman una plantilla altamente cualificada.

A lo largo de su historia, Binter ha sido acreedora de numerosos reconocimientos, convirtiéndose en referente del transporte de Canarias y con protagonismo en Europa. De esta forma, ha sido siete veces premiada por la Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas (ERA). En 2023 ha sido reconocida por la OCU como mejor aerolínea española en función de la opinión de los viajeros respecto al servicio, precios y calidad. Además, ha sido distinguida como la Mejor Aerolínea de España en los Travellers’ Choice Awards 2020 de TripAdvisor, la mayor web de viajes del mundo.

Arte canario para celebrar un nuevo año de trayectoria

Con motivo de la celebración del 37º aniversario, Binter ha inaugurado en su sede de Gran Canaria la instalación de una reproducción de la escultura móvil de César Manrique Energía de la pirámide, como parte del convenio de colaboración que firmó en 2025 con la Fundación César Manrique.

Hasta la sede de la aerolínea se han desplazado el presidente de Binter, Rodolfo Núñez; el director de la Fundación César Manrique, Fernando Gómez Aguilera; el ingeniero director de la obra, Aquilino Dorta; la directora artística, Alba Dorta; y el administrador de MECAN, empresa fabricante de la escultura, Juan Barrera; acompañando a una representación del Consejo de Administración y empleados de las empresas del sistema.