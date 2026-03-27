Canarias busca a sus empresas punteras: arranca la carrera por el premio a la excelencia

No hay cheque. No hay subvención. Pero sí hay algo que muchas empresas valoran aún más: visibilidad, reputación y poder decir que están en la élite. El Gobierno de Canarias ha abierto la convocatoria del Premio a la Excelencia Empresarial 2026.

El vicepresidente autonómico, Manuel Domínguez, ha sido el encargado de activar este viernes una convocatoria que este año cumple su XV edición y que llega con un mensaje claro: premiar a las empresas que no solo resisten, sino que innovan, crecen y elevan el listón de la competitividad canaria.

Desde el departamento de Domínguez se insiste en que lejos de ser un simple trámite institucional, el galardón se ha convertido en una especie de "sello de calidad" para el tejido productivo local, pues las mercantiles que lo consiguen no solo obtienen reconocimiento público, sino que ganan visibilidad en un entorno cada vez más exigente, donde destacar es clave para sobrevivir.

Manuel Domínguez, vicepresidente y consejero de Economía, Comercio y Autónomos / Acfi Press

Dos meses para entrar en la carrera

Las empresas interesadas tendrán un plazo de dos meses desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias para presentar candidatura, exclusivamente de forma online. A partir de ahí, comienza el proceso de cribas iniciales, auditorías y una evaluación a fondo que analiza desde la gestión interna hasta la innovación, la sostenibilidad o las políticas de igualdad.

La competición se divide en tres grandes ligas: mediana y gran empresa, pequeña empresa industria y pyme no industrial. Eso sí, las empresas ganadoras de las dos últimas ediciones quedan fuera, lo que abre la puerta a nuevos protagonistas en el panorama empresarial canario y el jurado podrá otorgar menciones especiales a proyectos que sobresalgan, aunque no se lleven el premio principal.

Una camarera atiende una mesa del bar en el que trabaja. / Efe

Radiografía del músculo empresarial

Desde el departamento del vicepresidente Domínguez se asegura que este premio no solo reconoce, sino que también permite "radiografiar" el estado del tejido empresaria, y que los datos que se obtienen ayudan a diseñar políticas públicas más ajustadas a la realidad de las empresas.

En un contexto económico marcado por la incertidumbre global, la iniciativa busca lanzar un mensaje optimista: en Canarias hay empresas que no solo compiten, sino que destacan.