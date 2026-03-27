Canarias deja atrás la borrasca Therese: cielos más despejados y viento aún fuerte
Canarias espera una jornada estable este sábado, con cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 23 grados, aunque no se descartan lloviznas en el norte de algunas islas
Canarias afronta este sábado una jornada de mayor estabilidad, con predominio de cielos poco nubosos o con intervalos, aunque no se descartan lloviznas débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve, especialmente durante la madrugada.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con máximas de hasta 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y 21 en Las Palmas de Gran Canaria, y mínimas en torno a los 17 grados en ambas capitales.
El viento será moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes expuestas y zonas de interior. En el mar, se espera marejada o fuerte marejada, con olas de entre uno y dos metros.
La predicción del tiempo para este sábado por islas es la siguiente:
GRAN CANARIA
Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas dispersas en medianías durante las horas nocturnas, abriéndose claros por el día. Poco nuboso o despejado en cumbres y resto de vertientes. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas altas. Máximas en ligero ascenso en la vertiente sur, que puede llegar a ser moderado en medianías, y con pocos cambios en el resto de zonas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, con baja probabilidad de alguna racha ocasionalmente muy fuerte en esas zonas por la tarde. Brisas en costa suroeste.
- Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17/21
LANZAROTE
Inicialmente nuboso en el norte tendiendo a intervalos nubosos durante el día. En el resto de zonas, poco nuboso con algunos intervalos en horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior.
- Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 15/22
FUERTEVENTURA
Inicialmente nuboso en la mitad norte y oeste, tendiendo a poco nuboso durante el día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en zonas de interior y al sur de Jandía.
- Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 16/22
TENERIFE
Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas dispersas en medianías durante las horas nocturnas, abriéndose claros por el día. Poco nuboso en cumbres centrales y resto de vertientes, con algún intervalo en el sur en horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo ascensos en cumbres. Máximas en ligero a moderado ascenso, más significativo en medianías, salvo en litorales norte y este, donde no se esperan cambios. Posibles heladas en cumbres centrales del Teide. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y vertiente sureste.
- Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17/23
LA GOMERA
Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas dispersas en medianías durante las horas nocturnas, abriéndose claros por el día. Poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso, salvo en zonas bajas del norte donde no se esperan cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste durante la segunda mitad del día.
- Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17/21
LA PALMA
Cielos nubosos en el norte y este, sin descartar lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías del nordeste en horas nocturnas, abriéndose claros durante el día. Poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes durante la segunda mitad del día.
- Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 15/21
EL HIERRO
Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas dispersas en medianías durante las horas nocturnas, abriéndose claros por el día. Poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso en medianías y zonas altas, y sin cambios en costas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo oeste y vertiente sureste.
- Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12/15
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