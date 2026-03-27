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La DGT lo hace oficial: los conductores canarios deben extremar la precaución tras el cambio de hora

El cambio de hora puede traer consecuencias negativa par los conductores

Cuidado con los efectos del cambio de hora

Cuidado con los efectos del cambio de hora / Autofacil

Helena Ros

Helena Ros

El cambio de hora se llevará a cabo la madrugada del próximo sábado 28 de marzo, los relojes se adelantará una hora para pasar al horario de verano (a las 2:00 serán las 3:00). Sin embargo, este cambio puede afectar directamente a la seguridad vial porque lo que parece un cambio de hora insignificante, afecta directamente a los conductores provocando somnolencia al volante.

Efectos de la somnolencia al volante

Un estudio que ha revisado más de 150 investigaciones por la revista European Journal of Epidemiology, que analizó, ha revelado que el cambio de hora en primavera genera un aumento significativo de accidentes de tráfico, especialmente mortales, en los días posteriores.

La falta de sueño puede presentarse de diferentes maneras entre los conductores, si una persona nota alguno de estos efectos tars el cambio horario lo mejor que puede hacer para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras es detenerse:

  • Microsueños o cierre involuntario de los ojos
  • Parpadeo excesivo y sensación de ojos pesados
  • Boca seca por esfuerzo prolongado y falta de hidratación
  • El conductor empieza a notar falta de coordinación en sus movimientos al volante
  • Dolor o rigidez muscular, especialmente en cuello y hombros
  • Dificultad para concentrarse y despistes continuos durante el desplazamiento
  • Irritabilidad o ansiedad ante determinadas situaciones de tráfico
Estos son los consejos de la DGT para evitar la fatiga al volante

Estos son los consejos de la DGT para evitar los efectos del cambio / LP

Recomendaciones de la DGT

Ante los efectos del cambio horario, la DGT aconseja a los codnuctores extremar las precauciones no solo el día posterior a cambio de hora, sino también los tres o cuatro días siguientes. Este se debe a que la somnolencia es el efecto que suele aparecer tras el ajuste horario. Además, los siniestros por falta de descanso representan el 30% de los accidentes de tráfico, por lo que recomiendan seguir las siguientes pautas:

  • Mantener un horario estable de comidas y descanso. Dormir las ocho horas recomendadas es fundamental para poder restablecer el equilibrio del reloj biológico.
  • Evitar conducir durante las horas de mayor riesgo, como después de las comidas y tras la medianoche, cuando los niveles de cansancio son más altos.
  • Exponerse a la luz natural, ya que esta es uno de los factores más eficaces para sincronizar el reloj biológico y contrarrestar los efectos del cambio horario.

Noticias relacionadas y más

Tras los días posteriores, los conductores deben escuchar a su cuerpo y realizar los descanso a propiedad porque la fatiga al volante puede aparecer en cualquier momento. Si tienes pensado comenzar tus vacaciones de Semana Santa al día siguiente del cambio horario, se recomienda descansar lo suficiente, realizar paradas cada 2 kilómetros o cada dos horas y alternar la conducción si viajes con alguien más que tenga el carné de conducir.

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