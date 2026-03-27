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Elvis Crespo irrumpe en La Graciosa y dispara los rumores: ¿nuevo tema con Quevedo?

La isla de La Graciosa ha sido el inesperado punto de encuentro para Quevedo y Elvis Crespo, quienes podrían estar colaborando en un nuevo tema musical, según los rumores

Quevedo avanza su nuevo tema, 'Scandic'

Quevedo avanza su nuevo tema, 'Scandic'

@quevedo.pd

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La Graciosa se ha convertido en los últimos días en un inesperado escenario musical con la presencia de dos nombres clave de la música latina: Elvis Crespo y Quevedo.

La coincidencia de ambos artistas en la isla, en plena promoción del nuevo tema del puertorriqueño, Abeja Blanca, ha desatado los rumores sobre una posible colaboración que podría estar ya en marcha.

El cantante, conocido por éxitos como Suavemente, ha estado grabando en la zona de El Salado, mientras que Quevedo lleva desde comienzos de semana rodando su próximo videoclip en distintos puntos de la octava isla.

El artista grancanario llegó el pasado lunes y ha trabajado intensamente desde el martes hasta la noche del miércoles en localizaciones como Caleta de Sebo, Pedro Barba, Playa Lambra o El Salado. Durante esos días, varios vecinos han podido ver también a Elvis Crespo en la isla, e incluso compartir momentos con ambos artistas.

¿El próximo hit del verano nace en Canarias?

La coincidencia en tiempo y espacio no parece casual. Todo apunta a que Quevedo podría estar preparando un nuevo lanzamiento acompañado de Crespo, lo que supondría una mezcla explosiva entre el sonido urbano actual y el merengue que marcó toda una generación.

Además, algunos residentes de La Graciosa participarán como extras en el videoclip, lo que refuerza la idea de que se trata de un proyecto conjunto. Mientras Quevedo abandonará la isla este jueves, Elvis Crespo ya se marchó en la noche del miércoles tras su paso por el rodaje.

Nueva etapa musical

La presencia del artista puertorriqueño en Canarias, además, no es puntual. Elvis Crespo estuvo en la isla el pasado 14 de marzo, cuando ofreció un concierto en Playa Blanca (Yaiza) con motivo del Carnaval, en un escenario ubicado junto al hotel Princesa Yaiza.

Esta posible colaboración llega en plena nueva etapa musical del artista canario, que recientemente ha lanzado temas como Ni borracho, con guiños a la identidad canaria, y Scandic, que ya supera el millón de visualizaciones en pocos días.

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La incógnita ahora es clara: ¿estamos ante el próximo hit de Quevedo con Elvis Crespo? De confirmarse, La Graciosa habría sido el escenario de uno de los lanzamientos musicales más esperados del momento.

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