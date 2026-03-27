El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: los canarios disfrutarán de un gran puente y estos días festivos en abril

Abril será un mes muy bueno para los trabajadores canarios, ya que comenzará con un puente largo de cuatro días. Además, en algunos municipios se celebrará el festivo local correspondiente a este mes. El Estatuto de los Trabajadores, que regula estas jornadas de descanso, establece estas ventajas laborales para las próximas semanas.

Después de un marzo sin festivos para los trabajadores, abril llega como un mes que ofrece el descanso laboral tan esperado, con la coincidencia de la Semana Santa y algunos festivos locales. Por ello, muchas personas están deseando conocer las fechas en las que podrán disfrutar de su tiempo libre.

¿Cómo se fijan las vacaciones?

El Estatuto de los Trabajadores establece que todos los empleados tienen derecho a 14 días festivos retribuidos y no recuperables al año. A partir de ahí, cada nivel de la administración añade sus propias fechas.

El calendario laboral 2026 de Canarias se divide en cuatro bloques que permiten incluir tanto celebraciones nacionales como tradiciones locales:

11 festivos nacionales y autonómicos

2 festivos autonómicos

1 festivo insular

1 o 2 festivos locales

Este sistema permite que cada isla y cada municipio mantengan sus propias festividades sin superar el límite legal.

Festivos nacionales: los comunes en toda España

El Gobierno central fija varios días que se celebran en todo el país. Entre los más habituales se encuentran:

1 de enero (Año Nuevo)

6 de enero (Epifanía)

Viernes Santo

15 de agosto (Asunción)

12 de octubre (Fiesta Nacional)

1 de noviembre (Todos los Santos)

6 de diciembre (Constitución)

8 de diciembre (Inmaculada)

25 de diciembre (Navidad)

Estos días son obligatorios y no dependen de la comunidad autónoma.

Festivos autonómicos

A estos se suma el festivo propio de la comunidad, fijado por el Gobierno de Canarias:

30 de mayo: Día de Canarias

Jueves Santo

En este caso, el Ejecutivo autonómico decide si mantiene o sustituye algunos festivos 'movibles', como el Jueves Santo, que en el archipiélago se conserva como día no laborable.

El festivo insular: una particularidad canaria

Una de las singularidades del calendario en Canarias es la existencia de un festivo propio para cada isla. Este día lo fija cada cabildo y suele coincidir con la festividad de su patrona o patrón así:

Tenerife: Virgen de Candelaria

Virgen de Candelaria Gran Canaria: Nuestra Señora del Pino

Nuestra Señora del Pino Lanzarote y La Graciosa: Virgen de los Dolores

Virgen de los Dolores Fuerteventura: Virgen de la Peña

Virgen de la Peña La Palma: Virgen de las Nieves

Virgen de las Nieves La Gomera: Virgen de Guadalupe

Virgen de Guadalupe El Hierro: Bajada de la Virgen de los Reyes

Este día solo se disfruta en la isla correspondiente.

Festivos locales: decisión de cada ayuntamiento

El calendario se completa con uno o dos días adicionales, según el municipio, que elige cada ayuntamiento. Suelen coincidir con:

Fiestas patronales

Celebraciones tradicionales

Eventos locales importantes

Esto hace que el calendario laboral pueda variar incluso entre municipios de una misma isla.

Los festivos de abril

En la primera semana de abril, Canarias tendrá un puente de cuatro días, mezclando el festivo autonómico de Jueves Santo y el nacional de Viernes Santo. Pese a estas grandes noticias, para este mes no hay festivos insulares, ya que ningún cabildo ha decidido fijarlos en abril.

Abril también tiene varios festivos locales, ya que algunos ayuntamientos han puesto estos días libres:

Gran Canaria:

Mogán: Lunes 6 de abril, Festividad de San Antonio, lunes justo después de la Semana Santa, ellos tienen 5 días seguidos.

Tenerife:

Vilaflor de Chasna: Viernes 24 de abril, Día del Santo Hermano Pedro.

Viernes Día del Santo Hermano Pedro. Icod de los Vinos: Sábado 25 de abril, San Marcos Evangelista.

Sábado San Marcos Evangelista. Tegueste: Sábado 25 de abril, San Marcos Evangelista.

La Gomera:

Agulo: Lunes 27 de abril: Celebración de San Marcos Evangelista, que al caer en sábado se traslada al lunes.

Con todo esto, si perteneces a alguno de estos lugares, tendrás hasta 3 festivos en abril, que seguro agradecerás.