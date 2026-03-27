Fabián Chinea: "El PP y el PSOE deberían actuar con mayor visión canaria y menos visión partidista en el Senado"

Fabián Chinea Correa (San Sebastián de La Gomera, 1975) es senador por la Agrupación Socialista Gomera (ASG) desde 2019 y una de las voces más reivindicativas de las islas no capitalinas en Madrid. En esta entrevista aborda su malestar tras el rechazo del Partido Popular (PP) a su propuesta para impulsar 44.000 viviendas en Canarias y 30.000 en Baleares, pese a ser socio de gobierno en las Islas, y defiende la necesidad de medidas específicas para territorios insulares.

-Empecemos por lo más reciente. Debe ser difícil de digerir que el PP, socio de ASG en el Gobierno de Canarias, haya tumbado una moción en el Senado para construir viviendas en Canarias y Baleares presentada por usted...

-Sí... Pues, sinceramente nos ha sorprendido, porque defendemos una visión amplia que aborde una urgencia social como es el acceso a la vivienda en territorios especialmente tensionados como Canarias. Lo he dicho en muchas ocasiones en el Senado: la respuesta a la escasez de vivienda no es una cuestión solo de Estado, se tiene que basar en una respuesta eficaz del sector público y un funcionamiento eficiente del mercado. Ambos aspectos son cruciales. Nuestra moción no era ideológica, era práctica, y buscaba soluciones concretas para dos archipiélagos con dificultades estructurales evidentes.

-¿Están enfadados? ¿Qué les han dicho sus compañeros del PP de Canarias?

-Más que enfado hacia un partido político concreto, porque nosotros siempre tenemos un diálogo fluido con todos los grupos de la Cámara, nos preocupa ir al fondo de los asuntos. Porque cuando se bloquean propuestas razonables quienes pierden no somos los grupos políticos, sino los ciudadanos que son quienes esperan respuestas. Creo que en este caso, ha pesado más la disciplina de partido que la defensa de los intereses de Canarias, y eso no me alegra.

-¿Puede afectar al pacto en Canarias?

-En ASG diferenciamos los ámbitos. Una cosa es la dinámica estatal y otra es nuestra tierra, donde participamos en el pacto de gobierno, y el local, donde somos la fuerza mayoritaria. En todo caso esa es una cuestión que compete a la dirección de nuestro partido.

-¿Por qué ha rechazado el PP esta moción, curiosamente con la abstención del PSOE? ¿Se debe a que la presentaba usted con Juanjo Ferrer (de izquierda) o aceptó una enmienda de ERC siendo el gobierno balear del PP? Es que no les han dejado ni debatirla en pleno.

-Pues mire, es una buena pregunta, pero creo que la tiene que responder el Grupo Popular. Da la sensación de que en ocasiones se entra en una lógica de bloqueo que poco tiene que ver con el contenido de las propuestas que nosotros traemos desde nuestra tierra. Y eso es lo que debemos evitar. Pero es cierto, que nuestra propuesta era sensata y, por supuesto, que estaba abierta al diálogo, para mejorarla si fuera necesario. Y reducir el foco a quién la presenta o quién la apoya es, en mi opinión, una forma de evitar el fondo del problema.

A veces se legisla pensando en una realidad peninsular que no es la nuestra, porque las recetas que se aplican en la península no valen para Canarias"

- ¿Apoyan ustedes el plan de vivienda que ha presentado el PP en el Senado? ¿Da soluciones para Canarias?

-Desde ASG analizaremos el contenido con detalle y desde esa perspectiva que dije antes, y que también estaba en nuestra iniciativa, que es que la escasez de vivienda se debe a factores de mercado, normativos, territoriales, etcétera. Es cierto que sobre este tema no hay soluciones mágicas, pero sí medidas coherentes entre sí, desde lo público y desde lo privado, para cambiar la escasez por disponibilidad y porque las viviendas sean asequibles, que es lo importante en este caso. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a apoyar cualquier iniciativa que aporte soluciones reales, pero no vamos a apoyar planteamientos genéricos que no tengan en cuenta la singularidad de territorios como Canarias. Hay que tener presente siempre la especificidad de nuestra tierra, y parece que a veces, se legisla pensando en una realidad peninsular que no es la nuestra. Porque las recetas que se aplican en la península no valen para Canarias.

- ¿Ha pasado en otras iniciativas que el PP haya tumbado proposiciones defendidas por ustedes? ¿Es algo puntual o una tendencia?

-Esto ha pasado más veces. Pero es verdad que esto no es una constante, porque tenemos una buena interlocución con el Grupo Popular, y también con el Grupo Socialista. En este Senado a veces nos vemos inmersos en la pelea entre los dos grupos más numerosos de la Cámara, y esta confrontación partidista francamente aporta muy poco y en ocasiones condiciona el debate de las iniciativas de otros grupos.

- ¿Qué papel están desempeñando en el Senado los senadores canarios de los grandes partidos, PP y PSOE? ¿Defienden los intereses de Canarias?

-Hay posiciones diferentes, pero en general echo en falta una defensa más concisa y coordinada de los intereses de Canarias. Creo que en el Senado deberíamos actuar con mayor visión canaria y menos visión partidista. Pero, es cierto que nosotros desde ASG no estamos subordinados a los intereses de Madrid, porque solo nos debemos a los ciudadanos de La Gomera y de toda Canarias.

-Usted ha advertido que la Unión Europea “está perdiendo su visión de política regional y su vocación de cohesionar el territorio”, especialmente para las regiones ultraperiféricas (RUP), como Canarias, en el contexto del futuro Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura. ¿Cuál es el recorrido real de estas mociones

-Las mociones no tienen carácter vinculante, pero es verdad que una marcan posición política y generan compromiso institucional, porque son herramientas útiles si se acompañan de una estrategia constante de interlocución en Bruselas. En este caso concreto, donde es obvio que hay amenazas serias para la posición de Canarias, creo que estamos siendo muy prácticos y también generosos. Hemos trabajado en aportar argumentos a la diplomacia de este país en la tarea que tiene por delante, y que no es otra que la defensa del estatus de las Regiones Ultraperiféricas dentro de la Unión Europea.

- ¿Cuáles han sido sus principales iniciativas en el Senado durante esta legislatura?

-Nosotros hemos alzado la voz en temas diversos como: vivienda, fiscalidad diferenciada, transporte, política migratoria y defensa de nuestro REF. También hemos impulsado propuestas relacionadas con la conectividad y el encarecimiento de la cesta de la compra. Sinceramente, creo que hemos logrado introducir a La Gomera y a Canarias en la agenda estatal en cuestiones clave, para que se atienda nuestras singularidades. No siempre con resultados inmediatos, pero sí con avances que podemos explicar a los ciudadanos. Por ejemplo, fuimos los primeros en obtener del ministro de Asuntos Exteriores un compromiso explícito para abordar ante la UE la limitación en la compra de inmuebles por no residentes con fines especulativos en nuestra tierra. Y justo ahora el Gobierno central empieza a moverse en esa dirección, cosa que nos alegramos.

- ¿Qué mejoras específicas ha logrado para su territorio desde que es senador?

-Estamos muy pendientes de los asuntos específicos de La Gomera, y hemos obtenido, por ejemplo, convenios de inversión impulsados desde nuestro Cabildo Insular, la mejora de los cuadros policiales en la isla, etcétera. Pero quedan muchas cosas por resolver. Mire, en La Gomera, necesitamos la financiación de obras hidráulicas a través de un convenio a largo plazo y la sustitución del sistema AFIS en la torre de control del aeropuerto. Y para Canarias en su conjunto, el acceso a la vivienda, la presión migratoria, la financiación autonómica y el reconocimiento efectivo de nuestra condición de región ultraperiférica siguen siendo retos pendientes.

- ¿Cuáles son sus prioridades para los próximos meses?

-A corto plazo, queremos aportar propuestas concretas al plan contra la crisis energética que tenemos encima, sin olvidarnos de seguir alzando la voz en los asuntos de la 'agenda canaria' en un decreto-ley del Estado. Hay un asunto sobre el que tenemos propuestas muy concretas, y es la necesidad de modificar la regla de gasto para permitir a las administraciones con superávit destinar más recursos a sus inversiones y servicios públicos, para atender a las necesidades de la gente. Y desde esta semana nos hemos puesto a trabajar en propuestas para mitigar los efectos de la tormenta Therese, para que los ciudadanos reciban una compensación justa, por los daños ocasionados en islas como La Gomera, Tenerife o Gran Canaria.

-¿Qué cambiaría del funcionamiento actual del Senado?

-Sinceramente, reforzaría su papel como verdadera cámara territorial, con mayor capacidad de incidencia y menos dependencia de la lógica del Congreso. Pero, es cierto que el contexto político, en el que el Senado tiene una mayoría parlamentaria que la tiene el principal partido que está en la oposición en el Congreso, es una novedad política que, bien utilizada, supone un enriquecimiento del debate político de nuestro país.

-¿Cree que los ciudadanos perciben la utilidad del Senado?

-Probablemente no lo suficiente, y eso es un problema. Pero el Senado tiene una gran utilidad para alzar la voz para que se solucionen los asuntos de nuestra tierra.Y más en el caso de una isla como La Gomera, que se ve representada de forma directa. Soy consciente del honor y la responsabilidad que supone representar a mi isla.

- ¿Quiénes son los ministros más duros en la negociación política: Carlos Cuerpo, María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres…?

-Cada uno tiene su estilo. Más que dureza, yo diría que hay margen de mejora. Por ejemplo, la recién salida ministra Montero, nos ha escuchado bastantes veces defender y debatir la rebaja fiscal para las islas de La Gomera y El Hierro. Y su relevo va a seguir escuchándonos.

- ¿Sigue siendo la migración un punto crítico?

-Sí, sigue siendo uno de los principales desafíos que tenemos. Canarias no puede afrontar sola una situación que es, claramente, de dimensión europea. Y esto afecta a muchas variables: la cooperación con los Estados africanos, la asistencia a los recién llegados, la tutela de los menores y la acogida compartida. Pero es cierto que el descenso puntual en la llegada de embarcaciones a nuestras costas no debe olvidar que esta situación ha llegado para quedarse, y exige respuestas. Y desde Europa nos tienen que entender.

- ¿Es sensible el Senado con Canarias?

-El Senado es un reflejo del ecosistema político español, con sus virtudes y defectos. En el caso de ASG, estamos muy cómodos en el Grupo de Izquierda Confederal, con autonomía para defender y ponerles el acento a nuestras propuestas, con libertad de criterio en todos los asuntos tratados.

-¿Lo es el Gobierno?

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-El Gobierno de este país ha dado pasos, pero son insuficientes. Canarias, con los desafíos que tiene delante, necesita más diálogo y más acción. Porque es cierto que se debe de seguir atendiendo a las necesidades de la gente.