El Gobierno de Canarias y Ecca social impulsan recursos alojativos a jóvenes extuteladas migrantes

El viceconsejero de Bienestar Social e Inmigración, Francisco Candil, ha reconocido este viernes en Fuerteventura el trabajo realizado por la Fundación Ecca Social al ofrecer, con el apoyo del Gobierno de Canarias, alternativas habitacionales a los chicos y chicas que han estado bajo la tutela del Gobierno "un lugar y un acompañamiento que, cuando cumplen los 18 años, sea un puente de transición hacia la vida adulta, evitando el riesgo de exclusión residencial, el sinhogarismo y la cronificación de la vulnerabilidad".

El viceconsejero visitó este viernes, junto al alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, la directora general de Servicios Sociales, Elisabet Santana, y la directora ejecutiva de ECCA Social, Ana Giménez, el recurso alojativo Hogar Papa Francisco que, dentro del programa Hospitalidad en Canarias, presta alojamiento a chicas migrantes en la capital majorera.

Hospitalidad en Canarias es un programa que desarrolla la Fundación Ecca Social en Gran Canaria y Furteventura y que solo en el año pasado ofreció alojamiento a 23 chicos y chicas. Este programa de ámbito regional está subvencionado con 60.000 euros por la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias.

El acceso a las viviendas y al conjunto de servicios asociados es gratuito, lo que permite garantizar la igualdad de oportunidades y evitar que las limitaciones económicas supongan una barrera en el proceso de inclusión social de personas migrantes.

Un contexto de crisis migratoria

El viceconsejero contextualizó la creación de este recurso en la crisis migratoria que ha vivido Canarias en los últimos dos años. "Recordemos que hemos llegado a tener más de 6.000 niños y niñas tutelados en la comunidad autónoma, en un esfuerzo que Canarias ha mantenido en práctica soledad durante la inmensa mayoría de este tiempo."

"Y ahora estos menores -prosiguió- empiezan a cumplir 18 años, una mayoría de edad que nos obliga a a ofrecerles un espacio donde puedan seguir desarrollando su proyecto de vida, donde puedan seguir formándose para incorporarse luego a una plena vida emancipada a través de un trabajo."

Elisabet Santana subrayó que la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración destina 3.700.000 euros al refuerzo en la atención a las personas en exclusión social en Fuerteventura, a través de la cofinanciación de sus servicios sociales municipales y del tercer sector. Y resaltó que "este recurso de atención a jóvenes que han estado bajo la tutela del Gobierno es una muestra más del compromiso del Gobierno de Canarias por la inclusión, por la verdadera integración y la mejora de las condiciones de vida de la población más vulnerable de nuestro territorio."

Por su parte, el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, puso en valor la colaboración institucional y manifestó que "es necesario buscar esa parte de colaboración y confraternización para buscar esos recursos necesarios y una inclusión cotidiana y del día a día que en nuestra sociedad en Canarias y en Puerto del Rosario es necesaria".

Mientras, la directora ejecutiva de ECCA Social, Ana Giménez, indicó que la Fundación está trabajando con la población migrante como en el proyecto Contigo, que tiene que ver con los centros de menores y con la formación del español y el acompañamiento a la integración, así como en el hogar, "nuestro hogar Papa Francisco, que ahora mismo está dando oportunidades a seis chicas que han salido de los centros de menores y que están aquí acogidas para que tengan una formación a la larga y puedan integrarse mucho mejor en la sociedad".

Un programa con implicación de la comunidad

El objetivo de Hospitalidad en Canarias es proporcionar recursos para la integración social de personas migrantes, incluye el acompañamiento personal para la cobertura de necesidades básicas, formativo, laboral y socio-psicológico. Su finalidad es lograr una inclusión plena: residencial, legal y administrativa, ocio-sanitaria, aprendizaje del idioma y competencias básicas, formación y empleo, económica, participativa y relacional, reconciliación, empoderamiento y ciudadanía. El recurso alojativo de Puerto del Rosario consta seis plazas.

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El programa se basa en tres ámbitos de actuación. Por un lado, un equipo técnico profesional especializado (conformado por seis especialistas en psicopedadogía, trabajo social, educación social y administración), por otro, las personas migrantes y refugiadas atendidas y un tercero, la comunidad de acogida, con un soporte importante basado el apoyo de una red de personas voluntarias. La iniciativa desarrolla itinerario personalizado que incluye acompañamiento psicosocial, apoyo jurídico, acceso a derechos básicos, diseño de itinerarios sociolaborales y formación para el empleo.