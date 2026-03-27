La huelga médica obliga a anular 16.000 consultas y 345 cirugías en Canarias

La última huelga de médicos en Canarias, que se prolongó durante cinco días, obligó a anular 16.000 consultas médicas, incluidas las de Atención Primaria y las de Atención Hospitalaria y hasta 345 intervenciones quirúrgicas. Así lo dio a conocer ayer la consejera de Sanidad, Esther Monzón, tras el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde urgió a la ministra del área, Mónica García, a retomar el diálogo con el comité de huelga para llegar a un acuerdo.

Durante el encuentro – de cuatro horas de duración–, Monzón expuso que el conflicto y las jornadas de huelga están teniendo un impacto importante en los pacientes y en los sistemas de salud. Según dijo, cada jornada de huelga supone que hay pacientes que pueden perder su cita para una consulta, una prueba o una intervención quirúrgica por lo que las consecuencias tienen un impacto en la salud de las personas y en la organización de los servicios.

De ahí que instara a la ministra, a avanzar en una solución dialogada y consensuada que garantice al mismo tiempo la calidad asistencial y jurídica en todo el sistema nacional de salud, que permita mantener la equidad en todos los territorios.

Igualmente, precisó que esa negociación debe ir acompañada de un paquete de medidas que garanticen que los acuerdos sean factibles y ello ha de pasar por poner sobre la mesa propuestas para solventar el déficit de especialistas y una mayor financiación para afrontar las necesidades que se deriven de los acuerdos. En este sentido, precisó que la financiación garantiza la equidad y que no haya comunidades de primera y comunidades de segunda en prestación sanitaria y derechos laborales.

Monzón expresó su posicionamiento respecto a la necesidad de escuchar a los sindicatos médicos tras haber enviado la semana pasada una carta a la ministra, junto a los consejeros de Sanidad de Euskadi y Castilla La Mancha para proponerle la designación de una figura de mediación independiente que facilitara el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico. En esa misiva, Monzón reiteró a la ministra su disposición a trabajar conjuntamente en una resolución positiva del conflicto, en beneficio tanto de los y las profesionales como de la ciudadanía.

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Por su parte, el Ministerio de Sanidad se ha abierto a la propuesta de varias comunidades autónomas para que una organización de pacientes medie con el comité de huelga de los médicos para solucionar el conflicto. Tras la reunión, la titular del departamento, Mónica García, ha comparecido en rueda de prensa, en la que ha vuelto a mostrar su confianza en que después de Semana Santa se desescale el conflicto. En su comparecencia explicó que se ha llegado a un acuerdo entre las comunidades y el Ministerio para proponer una mediación en las negociaciones, que se propondrá al comité de huelga, ya que debe ser una «mediación reconocida por todas las partes». Los médicos mantienen el calendario de huelgas convocadas hasta el próximo mes de junio. La próxima semana de paro ya fijada será la comprendida entre el 27 y el 30 de abril. n