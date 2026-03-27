Suspenden la huelga en Groundforce y los paros de Menzies que afectaban a aeropuertos como el de Gran Canaria

Los sindicatos han suspendido la primera jornada de huelga prevista en Groundforce, la empresa de servicios en tierra de Air Europa, que iba a afectar este viernes a los aeropuertos de Alicante y Valencia, así como los dos primeros días de paro convocados en Menzies para este fin de semana en Alicante, según han informado fuentes sindicales.

No obstante, las organizaciones mantienen la convocatoria de huelga indefinida en Groundforce a partir del lunes 30 de marzo en doce aeropuertos españoles.

Los paros, convocados por CCOO, UGT y USO, estaban previstos inicialmente para coincidir con la operación salida de Semana Santa y responden a discrepancias salariales con la empresa, que emplea a más de 3.000 trabajadores.

Según ha detallado CCOO, la huelga indefinida se desarrollará en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao, en los turnos de mañana, tarde y noche (de 05:00 a 07:00, de 11:00 a 17:00 y de 22:00 a 00:00 horas).

El sindicato ha señalado que mantiene su disposición al diálogo, aunque advierte de que no aceptará medidas que afecten a los acuerdos colectivos ni que supongan una pérdida de poder adquisitivo para la plantilla. El conflicto se centra en la aplicación de las tablas salariales y en el ajuste vinculado al IPC.

En paralelo, UGT ha decidido suspender también los paros convocados en Menzies para este sábado 28 y domingo 29 de marzo. Esta huelga, planteada en solitario por el sindicato mayoritario en la empresa, afectaba a unos 3.000 trabajadores del grupo y estaba prevista durante 24 horas, con nuevas jornadas entre el 2 y el 6 de abril.

Desde UGT habían advertido de que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, las movilizaciones podrían extenderse a todos los fines de semana hasta final de año.

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Groundforce, perteneciente al grupo Globalia, cuenta con 12 licencias de asistencia en tierra otorgadas por Aena en 2023. Por su parte, Menzies, del grupo kuwaití Agility, se adjudicó en ese mismo concurso los servicios de rampa y atención a pasajeros en los aeropuertos de Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Alicante, Gran Canaria, Tenerife Sur y Tenerife Norte.