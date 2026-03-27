DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

Europa Press Casi el 70% de jóvenes migrantes extutelados se incorpora al mercado laboral Hostelería, actividades administrativas y servicios auxiliares, y construcción concentran el 54% de contrataciones

Alexandra Socorro ¿Y si Canarias dejara de recibir migración? Una España casi distópica y una Canarias que pierde pulso. Colegios cerrados, un sector primario debilitado, millones de ancianos solos y una industria del ocio cada vez más resentida. No se trata de un escenario imaginario, sino de la situación a la que podría enfrentarse el país si cerrara la puerta a la migración. Un fenómeno que en los últimos años ha resultado determinante para evitar una fase de descenso sostenida. Los datos lo respaldan. Entre 2000 y 2010, la llegada de población extranjera a España permitió sostener el crecimiento económico y rejuvenecer la pirámide poblacional. Hoy, la migración continúa siendo uno de los principales factores que amortiguan el envejecimiento demográfico y la pérdida de población activa, especialmente en territorios como Canarias.

Andrea Saavedra Reunión con el Mediador de la República senegalesa, Demba Kandji. / LP/DLP Canarias refuerza la cooperación con Senegal para prevenir la migración irregular El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, José Luis Perestelo, ha trasladado este jueves al Mediador de la República de Senegal, Demba Kandji, el compromiso del Ejecutivo autonómico de intensificar la colaboración bilateral con el objetivo de evitar la tragedia migratoria en el Atlántico y garantizar el respeto a los derechos humanos.

Alexandra Socorro Medio millar de personas en Canarias quedarán fuera del proceso de regularización por condenas de patronear pateras En Canarias, las condenas superan los tres años de prisión, lo que mantiene los antecedentes penales vigente durante más tiempo e impide la legalización administrativa

Dalia Guerra La regularización de migrantes no borrará la economía sumergida en Canarias Las regularización aumentará la población activa y aportará mayor seguridad jurídica a beneficiarios y empresas

Dalia Guerra Latino, con familia y trabajo: el perfil del migrante irregular en Canarias La regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno beneficiará a unos 40.000 extranjeros que residen en las Islas sin tener papeles

Salvador Lachica Canarias quiere recuperar a los 'nietos' de la emigración El Gobierno mueve ficha ante el desplome de la participación juvenil de la diáspora y el envejecimiento de las entidades en el exterior

Alexandra Socorro ¿Por qué aumenta el discurso de odio hacia las personas migrantes? Un iforme del CES apunta que los mensajes de este tipo se intensifican con acontecimientos concretos como la derivación de menores hacia la Península

Salvador Lachica El Estado solo garantiza el traslado de 113 menores desde Canarias fuera del plazo legal Las comunidades autónomas rechazan seguir acogiendo más niños después del 19 de marzo pese a que el Archipiélago, Ceuta y Melilla continúan en contingencia migratoria extraordinaria