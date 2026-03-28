La Banda de Guerra Unificada llena de música cofrade la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria
La Brigada “Canarias” XVI reúne a sus tres bandas en un concierto solemne con motivo de la Semana Santa
Las Palmas de Gran Canaria vivió este viernes una jornada marcada por la música y la tradición con la celebración del concierto cofrade de la Banda de Guerra Unificada de la Brigada "Canarias XVI" en la Catedral, en pleno corazón de Vegueta.
El acto congregó a numeroso público en un entorno emblemático, donde la música procesional sirvió de antesala a la Semana Santa en la capital grancanaria.
Un repertorio cofrade en un enclave histórico
El concierto arrancó con un pasacalles previo y una presentación inicial, dando paso a un programa compuesto por marchas cofrades y piezas tradicionales. Entre ellas destacaron La Salve, Costalero, Apóstol Santiago, Gitano de Sevilla, Caridad del Guadalquivir y La Esperanza de María, además de la interpretación del Himno Nacional.
La combinación de estas piezas, junto al entorno solemne de la Catedral, reforzó el carácter ceremonial del evento, que estuvo marcado por el respeto y la emoción del público asistente.
Una banda unificada con presencia en todo el archipiélago
La actuación estuvo protagonizada por la Banda de Guerra Unificada de la Brigada “Canarias” XVI, formada por tres unidades con presencia en distintas islas del archipiélago.
La banda nº1, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, tiene sus orígenes en el año 1900 como unidad de música del Regimiento Canarias 50. La banda nº2, ubicada en Tenerife, se creó en 1988 en el seno de la Jefatura de Tropas de Tenerife, mientras que la banda nº3, con base en Fuerteventura, surge en 1996 vinculada al Regimiento de Infantería “Soria” nº9.
Estas formaciones participan habitualmente en actos civiles y militares, consolidando su papel como referentes dentro de la actividad cultural e institucional del Ejército en Canarias.
Un acto institucional vinculado a la Semana Santa
El concierto forma parte de las actividades impulsadas en colaboración con distintas instituciones, entre ellas el Ejército de Tierra, la Catedral de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Este tipo de iniciativas refuerzan el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, acercando su tradición musical a espacios públicos y patrimoniales de gran valor histórico.
Música y tradición en el corazón de Vegueta
Con esta cita, la capital grancanaria da el pistoletazo de salida a una programación marcada por la tradición, la música y los actos religiosos propios de la Semana Santa.
La Catedral de Canarias volvió así a convertirse en escenario de referencia para eventos culturales de gran formato, en una jornada que combinó patrimonio, historia y música en directo.
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