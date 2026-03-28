Canarias dice adiós a la borrasca: el viento seguirá soplando con fuerza este sábado

Canarias afronta este sábado una jornada más tranquila tras el paso de la borrasca Therese, con predominio de cielos poco nubosos o con intervalos y temperaturas sin grandes cambios. No obstante, el viento del nordeste seguirá soplando con intensidad en varias zonas, donde no se descartan rachas fuertes, mientras que en el norte de las islas de mayor relieve podrían registrarse lloviznas débiles durante la madrugada.

La predicción del tiempo para este sábado por islas es la siguiente:

GRAN CANARIA

Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas dispersas en medianías durante las horas nocturnas, abriéndose claros por el día. Poco nuboso o despejado en cumbres y resto de vertientes. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas altas. Máximas en ligero ascenso en la vertiente sur, que puede llegar a ser moderado en medianías, y con pocos cambios en el resto de zonas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, con baja probabilidad de alguna racha ocasionalmente muy fuerte en esas zonas por la tarde. Brisas en costa suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 17/21

LANZAROTE

Inicialmente nuboso en el norte tendiendo a intervalos nubosos durante el día. En el resto de zonas, poco nuboso con algunos intervalos en horas nocturnas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 15/22

FUERTEVENTURA

Inicialmente nuboso en la mitad norte y oeste, tendiendo a poco nuboso durante el día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en zonas de interior y al sur de Jandía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 16/22

TENERIFE

Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas dispersas en medianías durante las horas nocturnas, abriéndose claros por el día. Poco nuboso en cumbres centrales y resto de vertientes, con algún intervalo en el sur en horas centrales. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo ascensos en cumbres. Máximas en ligero a moderado ascenso, más significativo en medianías, salvo en litorales norte y este, donde no se esperan cambios. Posibles heladas en cumbres centrales del Teide. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo noroeste y vertiente sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17/23

LA GOMERA

Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas dispersas en medianías durante las horas nocturnas, abriéndose claros por el día. Poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso, salvo en zonas bajas del norte donde no se esperan cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17/21

LA PALMA

Cielos nubosos en el norte y este, sin descartar lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías del nordeste en horas nocturnas, abriéndose claros durante el día. Poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios en costas y en ligero ascenso en medianías y zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste, donde no se descartan rachas ocasionalmente muy fuertes durante la segunda mitad del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 15/21

EL HIERRO

Cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de lloviznas dispersas en medianías durante las horas nocturnas, abriéndose claros por el día. Poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso en medianías y zonas altas, y sin cambios en costas. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo oeste y vertiente sureste.

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