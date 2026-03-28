DIRECTO | Borrasca Therese en Canarias: cortes de carreteras, incidencias y última hora

El Gobierno de Canarias mantiene a Gran Canaria en situación de emergencia por riesgo de inundaciones pluviales tras el paso de la borrasca Therese, mientras que Tenerife ha descendido el niveo de alerta junto a El Hierro, La Palma y La Gomera. Por su parte, Fuerteventura y Lanzarote continúan en situación de prealerta. La situación en las aulas canarias se recupera, y Educación ya ha avisado de que este jueves, 26 de marzo, se reanuda la presencialidad. Sigue en este directo la actualidad sobre los últimos coletazos de Therese en el archipiélago.

La Provincia Comienzan las obras de refuerzo de barrancos en Montaña Roja tras los daños por la tromba de agua de la borrasca Therese en Lanzarote Tras la inundación del pasado 23 de marzo, el Consistorio sureño se coordina con Club Lanzarote para limpiar y reforzar infraestructuras, incluyendo la reparación de la Avenida Faro Pechiguera, una de las vías más afectadas

La borrasca Therese deja heridas en 21 carreteras de Tenerife El Cabildo de Tenerife desconoce aún cuánto costarán los arreglos de las vías dañadas mientras la corporación insular de Gran Canaria ya ha cuantificado en más de seis millones de euros las incidencias

Gran Canaria hace inventario de los millonarios daños por la borrasca Therese Educación cifra en 10 millones la rehabilitación de los colegios afectados y las vías de la Isla se llevan ocho

Estas son las carreteras que se mantienen cerradas

Ya se encuentran abiertas las siguientes carreteras

Mañana cerrará al tráfico la GC-421, en La Yedra, desde las 8:00 hasta las 16:00 horas

Reabren la GC-231, acceso al Sao, y la GC-210, La Aldea-Artenara-Tejeda

Mapa con la situación de las carreteras afectadas por la borrasca el día 26/03/26