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DIRECTO | Borrasca Therese en Canarias: cortes de carreteras, incidencias y última hora

La situación evoluciona favorablemente en el archipiélago, aunque persisten carreteras cortadas y vigilancia ante el aviso de nuevas lluvias esta tarde

La borrasca Therese en Canarias

La borrasca Therese en Canarias

La Provincia

Aránzazu Fernández

Diego R. Moreno

Johanna Betancor Galindo

Víctor de Castro

El Gobierno de Canarias mantiene a Gran Canaria en situación de emergencia por riesgo de inundaciones pluviales tras el paso de la borrasca Therese, mientras que Tenerife ha descendido el niveo de alerta junto a El Hierro, La Palma y La Gomera. Por su parte, Fuerteventura y Lanzarote continúan en situación de prealerta. La situación en las aulas canarias se recupera, y Educación ya ha avisado de que este jueves, 26 de marzo, se reanuda la presencialidad. Sigue en este directo la actualidad sobre los últimos coletazos de Therese en el archipiélago.

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