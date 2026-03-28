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DIRECTO | Borrasca Therese en Canarias: cortes de carreteras, incidencias y última hora
La situación evoluciona favorablemente en el archipiélago, aunque persisten carreteras cortadas y vigilancia ante el aviso de nuevas lluvias esta tarde
El Gobierno de Canarias mantiene a Gran Canaria en situación de emergencia por riesgo de inundaciones pluviales tras el paso de la borrasca Therese, mientras que Tenerife ha descendido el niveo de alerta junto a El Hierro, La Palma y La Gomera. Por su parte, Fuerteventura y Lanzarote continúan en situación de prealerta. La situación en las aulas canarias se recupera, y Educación ya ha avisado de que este jueves, 26 de marzo, se reanuda la presencialidad. Sigue en este directo la actualidad sobre los últimos coletazos de Therese en el archipiélago.
La Provincia
Comienzan las obras de refuerzo de barrancos en Montaña Roja tras los daños por la tromba de agua de la borrasca Therese en Lanzarote
Tras la inundación del pasado 23 de marzo, el Consistorio sureño se coordina con Club Lanzarote para limpiar y reforzar infraestructuras, incluyendo la reparación de la Avenida Faro Pechiguera, una de las vías más afectadas
Nayra Bajo de Vera
Un derrumbamiento por la borrasca Therese mantiene cortada una carretera desde el martes en Las Palmas de Gran Canaria
La borrasca Therese, con sus intensas rachas de viento y descargas de agua, ha dejado numerosos estragos en su paso por las Islas. En Las Palmas de Gran Canaria no hubo que lamentar accidentes de gravedad, pero todavía continúan los trabajos para solventar las 163 incidencias registradas. Una de ellas se sitúa en Lomo La Vizcaína, entre Llanos de María Rivera y La Milagrosa, donde un derrumbamiento ha dejado la carretera cortada desde el pasado martes, afectando a la movilidad de sus residentes.
La borrasca Therese deja heridas en 21 carreteras de Tenerife
El Cabildo de Tenerife desconoce aún cuánto costarán los arreglos de las vías dañadas mientras la corporación insular de Gran Canaria ya ha cuantificado en más de seis millones de euros las incidencias
Gran Canaria hace inventario de los millonarios daños por la borrasca Therese
Educación cifra en 10 millones la rehabilitación de los colegios afectados y las vías de la Isla se llevan ocho
Estas son las carreteras que se mantienen cerradas
Ya se encuentran abiertas las siguientes carreteras
Mañana cerrará al tráfico la GC-421, en La Yedra, desde las 8:00 hasta las 16:00 horas
Reabren la GC-231, acceso al Sao, y la GC-210, La Aldea-Artenara-Tejeda
Mapa con la situación de las carreteras afectadas por la borrasca el día 26/03/26
La Provincia
Yaiza prioriza actuaciones en Montaña Roja tras los daños provocados por las lluvias de la borrasca Therese en Lanzarote
Tras las intensas lluvias, el Consistorio sureño coordina acciones con Club Lanzarote para reparar aceras, carreteras y redes de saneamiento, además de reforzar el barranco de la calle Bélgica tras caer 105 litros
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