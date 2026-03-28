Semana Santa dispara los viajes a Canarias: miles de vuelos y refuerzo de conexiones con la Península

La Semana Santa vuelve a situar a Canarias como uno de los destinos protagonistas del turismo nacional, con un notable refuerzo de vuelos y conexiones ante el aumento de la demanda de viajeros.

Las aerolíneas han programado más de 70.000 vuelos en toda España entre el 27 de marzo y el 6 de abril, muchos de ellos con origen o destino en el archipiélago, donde se espera un importante flujo de visitantes durante estas fechas.

El refuerzo es especialmente significativo en las rutas con la Península. Iberia Express ha añadido cerca de 34.000 plazas adicionales hacia Canarias, alcanzando un total de más de 200.000 asientos en 188 vuelos programados para este periodo. A este incremento se suma la operativa de otras compañías como Vueling o Iberia, que también han ampliado su oferta hacia destinos turísticos, entre ellos las islas.

Este aumento de capacidad responde al tirón de Canarias como destino en Semana Santa, favorecido por el clima y la oferta turística, lo que convierte al archipiélago en uno de los puntos con mayor actividad en aeropuertos durante estos días.

Superarán los 6.000 vuelos diarios

A nivel general, el gestor aeroportuario Aena prevé más de 70.500 operaciones aéreas en todo el país, con jornadas que superarán los 6.000 vuelos diarios y picos de tráfico en los últimos días del periodo festivo.

En paralelo, el conjunto del sistema de transporte también se refuerza para dar respuesta al aumento de desplazamientos. La Dirección General de Tráfico (DGT) estima unos 17 millones de viajes por carretera en toda España, mientras que el transporte en autobús podría superar los siete millones de pasajeros, con un incremento respecto al año anterior.

Las operadoras ferroviarias también han ampliado su oferta, con millones de plazas adicionales en trenes de alta velocidad y media distancia, aunque algunas conexiones se verán afectadas por incidencias en la red.

Este incremento de la movilidad coincide además con un encarecimiento del coste de viajar, especialmente por la subida del precio de los carburantes en las últimas semanas.

Noticias relacionadas

Con todo, Canarias encara estos días como uno de los destinos más demandados del país, con aeropuertos, alojamientos y servicios turísticos preparados para una de las semanas con mayor actividad del año.