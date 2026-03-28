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Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.
En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Llega a El Hierro por sus propios medios un cayuco con 56 migrantes tras ocho días de travesía en plena borrasca Therese
Un cayuco con 56 inmigrantes a bordo, tres de ellos menores, llegó ayer, jueves, por sus propios medios al puerto de La Restinga, en el sur de El Hierro, según han informado fuentes de los servicios de emergencia.
Europa Press
Casi el 70% de jóvenes migrantes extutelados se incorpora al mercado laboral
Hostelería, actividades administrativas y servicios auxiliares, y construcción concentran el 54% de contrataciones
Alexandra Socorro
¿Y si Canarias dejara de recibir migración?
Una España casi distópica y una Canarias que pierde pulso. Colegios cerrados, un sector primario debilitado, millones de ancianos solos y una industria del ocio cada vez más resentida. No se trata de un escenario imaginario, sino de la situación a la que podría enfrentarse el país si cerrara la puerta a la migración. Un fenómeno que en los últimos años ha resultado determinante para evitar una fase de descenso sostenida. Los datos lo respaldan. Entre 2000 y 2010, la llegada de población extranjera a España permitió sostener el crecimiento económico y rejuvenecer la pirámide poblacional. Hoy, la migración continúa siendo uno de los principales factores que amortiguan el envejecimiento demográfico y la pérdida de población activa, especialmente en territorios como Canarias.
Andrea Saavedra
Canarias refuerza la cooperación con Senegal para prevenir la migración irregular
El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, José Luis Perestelo, ha trasladado este jueves al Mediador de la República de Senegal, Demba Kandji, el compromiso del Ejecutivo autonómico de intensificar la colaboración bilateral con el objetivo de evitar la tragedia migratoria en el Atlántico y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Alexandra Socorro
Medio millar de personas en Canarias quedarán fuera del proceso de regularización por condenas de patronear pateras
En Canarias, las condenas superan los tres años de prisión, lo que mantiene los antecedentes penales vigente durante más tiempo e impide la legalización administrativa
Dalia Guerra
La regularización de migrantes no borrará la economía sumergida en Canarias
Las regularización aumentará la población activa y aportará mayor seguridad jurídica a beneficiarios y empresas
Dalia Guerra
Latino, con familia y trabajo: el perfil del migrante irregular en Canarias
La regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno beneficiará a unos 40.000 extranjeros que residen en las Islas sin tener papeles
Salvador Lachica
Canarias quiere recuperar a los 'nietos' de la emigración
El Gobierno mueve ficha ante el desplome de la participación juvenil de la diáspora y el envejecimiento de las entidades en el exterior
Alexandra Socorro
¿Por qué aumenta el discurso de odio hacia las personas migrantes?
Un iforme del CES apunta que los mensajes de este tipo se intensifican con acontecimientos concretos como la derivación de menores hacia la Península
Salvador Lachica
El Estado solo garantiza el traslado de 113 menores desde Canarias fuera del plazo legal
Las comunidades autónomas rechazan seguir acogiendo más niños después del 19 de marzo pese a que el Archipiélago, Ceuta y Melilla continúan en contingencia migratoria extraordinaria
- Contraste meteorológico en Canarias: la Aemet avisa de nubosidad con lluvias débiles en el norte y viento intenso en el sur
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