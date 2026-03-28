El viento gana fuerza este domingo con rachas muy fuertes y nubes en el norte de Canarias según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este domingo en Gran Canaria una jornada de viento intenso, especialmente en cumbres y vertientes expuestas, junto a nubosidad en el norte y ambiente más despejado en el resto de la isla. El norte amanecerá nuboso, con baja probabilidad de lloviznas débiles en medianías durante la madrugada, aunque con el paso del día se abrirán amplios claros. En el sur, cumbres y resto de vertientes predominarán los cielos poco nubosos o despejados.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque se espera un ligero descenso en medianías del norte y este y un ligero ascenso en el suroeste. En Las Palmas de Gran Canaria, los valores oscilarán entre los 17 y 21 grados.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas altas y vertientes sureste y noroeste. A partir de la tarde, se intensificará, con probabilidad de rachas localmente muy fuertes, especialmente en cumbres.

Panorama en el resto del archipiélago

En Tenerife, el tiempo será similar: nubes en el norte con posibles lloviznas y claros en el resto, junto a viento fuerte en vertientes expuestas.

En La Palma, La Gomera y El Hierro, se mantendrán los cielos nubosos en el norte con alguna llovizna ocasional, viento moderado a fuerte y temperaturas sin grandes cambios.

Mientras, en Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos a primeras horas, tendiendo a despejar, con viento moderado del nordeste y rachas fuertes en zonas expuestas.

En el conjunto de Canarias, el estado del mar estará marcado por el nordeste con fuerza 4 a 6, localmente 7, marejada en aumento y mar de fondo del norte de hasta 3 metros.

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En definitiva, el domingo vendrá marcado por un patrón claro: nubes en el norte, estabilidad en el sur y viento cada vez más intenso en todo el archipiélago.