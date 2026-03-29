Canarias teme un encarecimiento de los alimentos mayor que el de 2022

La guerra en Irán empobrece a los canarios. No es ninguna novedad que los conflictos internacionales tienen consecuencias económicas en todos los rincones del mundo, y Canarias no es una excepción. El encarecimiento de los combustibles a causa del bloqueo del estrecho de Ormuz –por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial– dispara el coste del transporte, de los alimentos y de toda la cadena de producción. En este contexto las Islas padecen el agravante de su lejanía con respecto al resto del continente europeo por lo que el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado mes de febrero ya anticipa malas perspectivas para el bolsillo de los isleños.

Una de las principales consecuencias de la guerra, y que ya se puede percibir, es la subida del precio del combustible –de más de 15 céntimos por litro–, pero es que, además, la situación internacional amenaza con encarecimientos en la cesta de la compra de más del 28% en productos como las legumbres, algo que ya ocurrió en Canarias en 2022 tras el comienzo de la invasión rusa en Ucrania.

Según el estudio Impacto de la subida de precios de fertilizantes, elaborado por la consultora Roland Berger y adelantado por El Economista, la escalada del enfrentamiento en Irán puede desencadenar una crisis incluso más grave que la que se vivió en 2021 y 2022, tras la pandemia de la COVID-19 y con el inicio de la guerra de Ucrania, para el sector agroalimentario europeo. ¿El motivo? El informe se centra en que las exportaciones diarias de fertilizantes a través del Estrecho se han desplomado desde niveles de 100 a 200 unidades diarias a prácticamente cero en cuestión de semanas.

Los dos periodos que cita el estudio dejaron una huella profunda en el Archipiélago siendo el más acuciante el de la guerra entre Rusia y Ucrania. En este contexto se produjo un ascenso del precio del crudo, lo que propició un incremento del IPC que alcanzó el 6,5% en el caso del Archipiélago. Alzas que primero se dejaron notar en el precio de la gasolina, después en la luz y que luego se trasladaron a todos los artículos, en especial, a la cesta de la compra.

Si se examina el dato de los productos en específico durante ese 2022, las legumbres y hortalizas frescas experimentaron un aumento de precios del 28,1%, mientras que la fruta fresca subió un 10,5%. Según el consenso de los expertos en economía, que sitúan en torno al 2% el límite deseable para la inflación, estos porcentajes representan un crecimiento espectacular que multiplicó por más de diez la tasa considerada normal. Una de las consecuencias más directas para la sociedad canaria: dietas que dejan de priorizar el consumo de vegetales por su fuerte peso en la economía doméstica.

El antecedente de la COVID

Este episodio de crisis se produjo justo después de la pandemia de la COVID-19, que paralizó por completo la actividad económica de Canarias y provocó una inflación del 7,1% en el primer año. En ese 2021 el precio de la fruta fresca aumentó un 3,5%, y el de las legumbres y hortalizas frescas un 14%.

Sin embargo, la crisis actual está marcada por la interrupción del tránsito marítimo de mercancía por el estrecho de Ormuz –uno de los canales más importantes del comercio internacional–, un factor diferencial respecto a las crisis anteriores. Y es que no solo se encarece la producción por el aumento de los costes energéticos, sino que limita físicamente el suministro de materias primas. Así, como Canarias depende fuertemente del exterior, cabe prestar atención a lo que sucede en Oriente. Pues bien, el 92% de los productos que se consumen en el territorio proceden de la importación que llega por vía marítima.

El análisis de la consultora Roland Berger prevé distintos escenarios en función del tiempo que se prolongue la interrupción del transporte marítimo por el estrecho. En un escenario de corta duración (entre uno y tres meses), los fertilizantes podrían encarecerse entre un 30% y un 50%, mientras que en un escenario prolongado (más de seis meses) el incremento podría situarse entre el 150% y el 200%, superando los niveles alcanzados en la crisis anterior.

Sector primario

El sector primario en Canarias ya nota este encarecimiento. Con la compra al exterior del 95% de los piensos para animales se ha percibido una subida en el precio de la soja de entre un 10 y un 15%, lo que impacta en el sector ganadero y podría generar también un aumento de los precios de los productos cárnicos.

De este modo, los agricultores y ganaderos tienen la vista puesta en el precio del combustible, el de los fertilizantes y el pienso de los animales, entre otros productos de los que depende su actividad. De hecho, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en Canarias (COAG), confirma el encarecimiento de los fertilizantes en las Islas de un 25%, mientras que el secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos (Asaga), Theo Hernando, espera que suba, «como sucedió al principio de la crisis ucraniana».

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Además, algunos asociados de Asaga han sufrido aumentos «de entre 20 y 30 céntimos por litro de gasolina. Una barbaridad», advierte Hernando. Un insumo que resulta imprescindible para el riego y para la maquinaria utilizada en las fincas. Por su parte, la presidenta de COAG Canarias, María del Carmen Pérez, asegura que «en muy poco tiempo el carburante ha subido un 40%». Pérez insiste en que la subida ya empieza a notarse, por ejemplo, en productos como la papaya, cuyo precio es un 8% más alto. Además, advierte de que «será a partir de los meses de julio y agosto cuando más se note en el carrito de la compra de los canarios».