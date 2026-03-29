DIRECTO | Borrasca Therese en Canarias: cortes de carreteras, incidencias y última hora

El Gobierno de Canarias mantiene a Gran Canaria en situación de emergencia por riesgo de inundaciones pluviales tras el paso de la borrasca Therese, mientras que Tenerife ha descendido el niveo de alerta junto a El Hierro, La Palma y La Gomera. Por su parte, Fuerteventura y Lanzarote continúan en situación de prealerta. La situación en las aulas canarias se recupera, y Educación ya ha avisado de que este jueves, 26 de marzo, se reanuda la presencialidad. Sigue en este directo la actualidad sobre los últimos coletazos de Therese en el archipiélago.

Johanna Betancor Galindo Barranco de San Roque / La Provincia Un desprendimiento en Cruz del Herrero deja sin agua a varias zonas de San Mateo Un desprendimiento registrado este domingo en la zona de Cruz del Herrero, en el municipio de San Mateo, ha provocado la rotura de la red de abastecimiento de agua y ha dejado sin suministro a varios núcleos de la zona alta de Gran Canaria.

Johanna Betancor Galindo Valsequillo alerta del riesgo sanitario en los barrancos de San Miguel y San Roque tras los daños de la borrasca Therese El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha emitido un aviso urgente a la población ante el riesgo que supone el contacto con el agua de los barrancos de San Miguel y San Roque, tras los graves daños ocasionados por la borrasca Therese en la red de alcantarillado.

Iván Alejandro Hernández Presa de Las Hoyas rebosando agua. / José Pérez Curbelo Las presas de Gran Canaria almacenan el agua equivalente a 13.400 piscinas olímpicas En apenas una semana, entre el 18 y el 25 de marzo, las intensas y persistentes lluvias repartidas en Gran Canaria por la borrasca Therese han permitido alcanzar la capacidad máxima de los 15 mayores embalses de la isla, lo que supone un total de 33,5 millones de metros cúbicos de agua. Esta cifra equivale a más de 13.400 piscinas olímpicas y representa aproximadamente el 43% de la capacidad total de almacenamiento de todas las grandes presas de Gran Canaria, de unos 76,7 hectómetros cúbicos.

Derrumbe en el cruce de la GC-423 con la GC-151, en Cruz del Herrero, San Mateo

La Provincia Comienzan las obras de refuerzo de barrancos en Montaña Roja tras los daños por la tromba de agua de la borrasca Therese en Lanzarote Tras la inundación del pasado 23 de marzo, el Consistorio sureño se coordina con Club Lanzarote para limpiar y reforzar infraestructuras, incluyendo la reparación de la Avenida Faro Pechiguera, una de las vías más afectadas

La borrasca Therese deja heridas en 21 carreteras de Tenerife El Cabildo de Tenerife desconoce aún cuánto costarán los arreglos de las vías dañadas mientras la corporación insular de Gran Canaria ya ha cuantificado en más de seis millones de euros las incidencias

Gran Canaria hace inventario de los millonarios daños por la borrasca Therese Educación cifra en 10 millones la rehabilitación de los colegios afectados y las vías de la Isla se llevan ocho

Estas son las carreteras que se mantienen cerradas