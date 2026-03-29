Fallece Josefina Navarrete, una abogada penalista de casos complejos

Josefina Navarrete, destacada abogada penalista durante su etapa profesional en Las Palmas de Gran Canaria, falleció este domingo. La letrada hizo gala de una brillante trayectoria en la defensa de casos complejos, siempre bajo la firme convicción de que ningún asunto era indefendible.

Durante más de dos décadas de ejercicio se labró un sólido prestigio gracias a su capacidad oratoria, su meticulosa preparación y su determinación en sala bajo una estrategia clara: centrarse exclusivamente en la defensa jurídica sin dejarse influir por la presión mediática.

Crimen del contenedor

Trabajó junto al también penalista José María Palomino y participó en causas de gran relevancia, desde procesos por narcotráfico hasta tramas de corrupción como el caso Eólico. Su nombre quedó especialmente ligado al conocido crimen del contenedor, en el que logró la absolución de Alberto Barber, apodado el indio, el único de los imputados que salió en libertad.

Mantenía una relación cordial pero distante con la prensa, fiel a su idea de que el juicio debía librarse exclusivamente en los tribunales. Su estrategia pasaba por no poner en tela de juicio las informaciones que se publicaban en los medios de comunicación, por muy perjudiciales que fueran para su cliente, asumiendo que cada uno hacía su trabajo.

Nicasio Perdomo

Navarrete también defendió a figuras del ámbito político y empresarial, consolidándose como una de las letradas más solicitadas, aunque con honorarios al alcance de pocos. Otra defensa compleja que Navarrete asumió sin ningún tipo de prejuicio fue la del armador Nicasio Perdomo, al que la policía interceptó con un cargamento con más de tres kilos de cocaína.

El empresario y su mujer fueron, tal vez, las últimas personas que defendió antes de su retirada. En esta ocasión, no consiguió una sentencia favorable y Perdomo y su esposa fueron condenados a trece años de prisión.

Francisco González, exalcalde de Mogán, estuvo detenido por varios delitos relacionados con la corrupción. El primer nombre que se le vino a la cabeza para salvar la situación fue el de Josefina Navarrete, con la que trabajó.

Matrimonio

En 2008, en pleno apogeo profesional, sorprendió al abandonar la abogacía para trasladarse a Miami tras contraer matrimonio con el empresario José Miguel Suárez Gil. Años después, su vida personal volvió a la actualidad tras la detención de su pareja por amenazarla con un arma en el contexto de su separación.

Josefina Navarrete deja en la plaza juducial el recuerdo de una abogada brillante, tenaz y sin prejuicios, que hizo de la defensa su seña de identidad y dejó una profunda huella en la justicia canaria.