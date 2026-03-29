Ni dar doble vuelta a la llave ni dejar las persianas completamente bajadas: la Guardia Civil confirma el truco para que los canarios eviten robos durante las vacaciones Semana Santa

La Dirección General de Tráfico (DGT) avisa que la Semana Santa está a la vuelta de la esquina y muchos canarios se preparan para disfrutar de descanso, viajes y escapadas. Para ello, pondrá en marcha una campaña especial de vigilancia con el objetivo de garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.

Estos próximos días de desconexión son una de las épocas favoritas de los ladrones, ya que aprovechan la marchas de los dueños para entrar en sus casas y robar objetos valiosos. Aunque en muchos casos son los propios propietarios quienes con simples gestos cotidianos les avisan de sus vacaciones.

La Guardia Civil ha alertado a través de su cuenta oficial en X sobre cómo deben actuar los ciudadanos si van a tomarse unas vacaciones durante la Semana Santa. "Si vas a disfrutar de unos días fuera esta Semana Santa 2026 no se lo pongas fácil a la delincuencia", comentan.

Consejos de la Guardia Civil para las vacaciones de Semana Santa

Las autoridades recomiendan seguir estas pautas para evitar robos en los hogares. Las persianas no deben permanecer bajadas del todo, es recomendable mantener alguna abierta para que los ladrones piensen que hay alguna persona en el interior de la vivienda. Los propietarios tampoco deben dejar al ropa tendida durante los días de vaciones, ya que verla durante varios días sin recoger pueda dar una pista a los interesados en invadir el hogar.

Por otro lado, deja una copia de la llave a algún vecino de confianza y pídeles que recojan el correo. De este modo, si detecta algún movimiento extraño en al vivienda podrá entrar a comprobar lo que ocurre en el interior.

Por último, y uno de los factores más importantes, es no publicar los planes en redes sociales hasta la velta. Estas plataformas son lugares en los que la sociedad comparte mucha información de su vida con el resto de usuarios. Sin embargo, esta información puede jugar una mala pasada y servir de aliado para que los ladrones conozcan donde te encuentras y accedan al hogar.

Estas simples medidas pueden marcar la diferencia entre sufrir un robo o egresar a casa y que todo este tal y como se quedó antes de las vacaciones. Además, recuerda comprobar que todo esté correcto antes de partir. La prevención es la clave para evitar cualquier tipo de imprevisto en tu hogar.