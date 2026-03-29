La lluvia retrasa la temporada de alergias estacionales en Canarias

Las intensas lluvias vividas durante los últimos meses en Canarias han restrasado la llegada de la temida temporada de alergias. Borrascas como Claudia, Emilia, Francis y la reciente Therese, que la semana pasada sembró el caos en varias de las Islas, han dejado a su paso algo más que inundaciones y desprendimientos. Gracias a ellas –o por su culpa, quizás– los alérgicos canarios tardarán más en sufrir los efectos del polen en su salud. A cambio, es probable que los síntomas de esta enfermedad -estornudos, picores o lagrimeo- se prolonguen más en el tiempo y se extiendan durante parte del verano.

Pese a que las Islas han superado ya los primeros días de la primavera, que comenzó oficialmente el sábado pasado, la lluvia ha complicado la germinación de las plantas en el Archipiélago. Y, según la alergóloga del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Paloma Poza, hasta que no termine el periodo de precipitaciones las flores no serán polinizadas.

Mayores cantidades de pólen

En este sentido, la lluvia no solo está retrasando la llegada de estas alergias, sino que además está aumentado las probabilidades de que empeore la situación. «Precisamente este año, porque hemos visto más frecuencia y duración del agua, lo previsible es que los niveles de polen que se alcancen en Canarias sean superiores a los de años anteriores», relata. Y agrega que, en consecuencia, los pacientes alérgicos también se encontrarán peor que en otras ocasiones.

Es una hipótesis compartida por el presidente de la Sociedad Canaria de Alergia e Inmunología Clínica, Ariel Callero. El alergólogo vaticina que «viviremos una primavera más potente de lo que estamos acostumbrados». Y añade que las lluvias mantenidas van a provocar que los granos de polen por metro cúbico aumenten, en comparación con otros años. Esa situación, según Callero, se comenzará a notar cuando finalicen las precipitaciones.

«Cuando aparezca el sol, y si el viento lo permite, las plantas comenzarán a brotar y florecerá mucho más de lo que solemos presenciar», menciona. En este contexto, en las islas más occidentales como Lanzarote o Fuerteventura –donde ha llovido menos que en el resto del Archipiélago– ya han comenzado a germinar esas primeras flores. «En estas zonas, al igual que en el sur de Tenerife, las personas no suelen experimentar síntomas de alergia estacional y probablemente este año sí que los van a llegar a notar», relata el alergólogo.

Síntomas frecuentes

Pero, ¿cuáles son estos síntomas? Los estornudos repentinos, el picor de ojos y nariz, el taponamiento de las fosas nasales y el lagrimeo son algunas de las señales claves para identificar las alergias. «Si esa sintomatología se acentúa y comienza a ser recurrente después de un periodo de tiempo es probable que no se trate de un catarro», indica Poza. Y advierte de que mucha gente suele confundir ambas patologías.

En este sentido, recomienda a aquellas personas que no tienen conciencia de ser alérgicas que acudan al médico para la realización de las pruebas correspondientes. Y que se les administre la medicación adecuada. «Es importante vigilar los síntomas porque hay veces que pueden empeorar y derivar en tos seca y falta de aire», apunta. Lo que se conoce como una crisis asmática. «En esos casos, se trata de una situación más grave», añade. Por otro lado, y para prevenir las peores consecuencias, la alergóloga aconseja que los pacientes con alergias comiencen pronto con su tratamiento.

Otras reacciones

Pero pese a este retraso de las alergias estacionales, la población sí ha comenzado a sentir algunas de las reacciones que menciona la alergóloga. Sin embargo, eso no significa que los científicos estén equivocados. Y tampoco es porque el polen haya empezado a sentirse en únicamente en algunas zonas del Archipiélago. La explicación, en cambio, es mucho más sencilla.

Según Poza, en Canarias no es tan conocido el efecto de la primavera. Pero sí lo es el de los ácaros, que constituyen la principal causa de alergia de los isleños. Más del 80% de los pacientes alérgicos en las Islas reaccionan a estos arácnidos, que suelen provocar síntomas durante todo el año. «Ese malestar se agudiza durante periodos de frío y humedad, e incluso la aparición de hongos pueden estar detrás de ese agravamiento del malestar», puntualiza.

Diferencias entre ambas alergias

Así, explica, las últimas lluvias que han azotado el Archipiélago han provocado un aumento de la humedad ambiental y, por lo tanto, un empeoramiento del estado de los pacientes alérgicos. «Mientras que las personas que reaccionan al polen lo pasan peor fuera de casa, los alérgicos a los ácaros empeoran dentro del hogar o sitios cerrados», subraya. Y destaca que los cambios drásticos de temperaturas, es decir, la inestabilidad y variabilidad de las últimas semanas, también complica la situación de estos pacientes.

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Y es que aunque la alergia estacional es popularmente más conocida, su presencia en las Islas no es tan protagonista como en la Península. De hecho, ocupa el tercer puesto, justo detrás de las reacciones a los animales. «Eso sí, hay pólenes importantes propios de la flora autóctona de Canarias que hay que tener en cuenta», advierte. Se refiere a la artemisia y parietaria, que surgen de la flora salvaje del Archipiélago y no de plantas de ornamentación. «Se producen en un régimen distinto al de la primavera», detalla. Y suelen aparecer desde principios de marzo hasta finales de julio. «Su presencia se prolonga durante más tiempo, ya que no solo aparecen en primavera», cuenta. En cualquier caso, insiste en que no provocan una alergia tan intensa como si lo hace, por ejemplo, la gramínea en la Península.