La Aemet anuncia subida de temperaturas y calima en Canarias para este martes, con rachas de viento fuertes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes cielos despejados con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas; calima en las islas orientales y Tenerife, que se extenderá a todo el archipiélago; temperaturas máximas en ascenso y viento del nordeste moderado y fuerte con rachas de muy fuerte.

Durante la madrugada son probables las rachas muy fuertes en cumbres de La Palma y El Hierro, además de los extremos noroeste y sureste.

El viento girará a este, y no se descartan rachas muy fuertes en la vertiente noroeste y sus costas de Lanzarote y Fuerteventura, cumbres y medianías orientadas al norte de la dorsal de Tenerife y en la zona de El Golfo en El Hierro.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del nordeste de fuerza 6 o 7, que amainará a este o nordeste de fuerza 4 o 6 a partir de la madrugada, fuerte marejada o mar gruesa, si bien en costas del oeste y sur de las islas bajará a variable de fuerza 2 a 3 disminuyendo a marejada. Se espera mar de fondo del norte con olas de 2 a 3 metros, que aumentarán a 3 y 4 metros, informa Efe.

La previsión por islas es la siguiente:

LANZAROTE

Predominio de cielos despejados con intervalos de nubes altas durante las horas centrales. Calima significativa tanto en altura como en superficie. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ascenso que puede ser localmente notable en áreas del interior. Viento del nordeste entre moderado y fuerte que girará durante la primera mitad del día a sureste. En este periodo no se descartan rachas muy fuertes en la vertiente oeste y sus costas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 25

FUERTEVENTURA

Predominio de cielos despejados con intervalos de nubes altas durante las horas centrales. Calima en altura que se extiende a superficie. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ascenso que puede ser notable en áreas del interior. Viento del nordeste entre moderado y fuerte que girará durante últimas horas de la madrugada y la primera mitad del día a sureste. En este periodo no se descartan rachas muy fuertes en la vertiente oeste y sus costas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 17 23

GRAN CANARIA

Predominio de cielos despejados con intervalos en el nordeste durante las primeras horas de la madrugada. Calima afectando a zonas bajas, medianías y cumbres. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ascenso que puede ser localmente notable en la vertiente norte y cumbres. Viento inicialmente moderado con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste. Durante la primera mitad del día gira a componente este con intervalos de fuerte en extremos norte y sur, volviendo a moderado del nordeste a partir de la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 24

TENERIFE

Predominio de cielos despejados con intervalos en el nordeste durante las primeras horas de la madrugada. Calima afectando a zonas bajas, medianías y cumbres predominantemente a las vertientes expuestas al sur y este. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ascenso que puede ser localmente notable en cumbres y medianías. Viento inicialmente moderado con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes. Durante la primera mitad del día gira a componente este con intervalos de fuerte en cumbres y medianías orientadas al norte de la dorsal. En estas zonas no se descartan las rachas muy fuertes en ese periodo.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 27

LA GOMERA

Predominio de cielos despejados con algunos intervalos en el norte de madrugada. Probable calima afectando a zonas bajas, medianías y cumbres a partir de la mañana. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ascenso que podría ser localmente notable en áreas del interior. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste durante la madrugada. Durante las horas centrales del día girará a sureste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 17 24

LA PALMA

Predominio de cielos despejados con algunos intervalos en el norte y este de madrugada. Probable calima afectando a zonas bajas, medianías y cumbres a partir de la mañana. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ascenso que podría ser localmente notable en cumbres y medianías del este. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte durante la madrugada en cumbres y zona de El Paso, además de extremos sureste y nordeste, donde no se descartan las rachas muy fuertes en esas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 15 25

EL HIERRO

Predominio de cielos despejados con algunos intervalos en el norte de madrugada. Probable calima afectando a zonas bajas, medianías y cumbres por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ascenso ligero o moderado. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte durante la madrugada en cumbres y extremos sureste y oeste, donde son probables las rachas muy fuertes en esas horas. Durante la primera mitad del día, el viento gira temporalmente a este y no se descartan rachas muy fuertes en la zona de El Golfo en horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 19