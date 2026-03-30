Canarias activa el 'modo verano' en Semana Santa: así es el pronóstico de la Aemet para los próximos días

Canarias va a activar el 'modo verano' justo a tiempo para la Semana Santa. Tras varias semanas afectada por las copiosas lluvias de la borrasca Therese, esta semana en las Islas predominará la luz solar y un aumento de temperatura, que hará que los termómetros alcancen valores más primaverales.

Sin embargo, antes de que los cielos estén completamente despejados, los cielos de Canarias se verán enturbiados por la calima. Este martes llegará a Canarias un intenso –aunque breve– episodio de polvo en suspensión. Según David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Archipiélago, "se podrán registrar concentraciones de hasta 150 microgramos por metro cúbico" de partículas en suspensión de un tamaño menor a 10 micras (PM10) de calima en las Islas.

La calima ha empezado a hacer acto de presencia durante el día de hoy, aunque lo ha hecho en bajas proporciones. En concreto, según la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire en Canarias, en algunos puntos de la zona metropolitana de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura se han alcanzado concentraciones de hasta 50 microgramos por metro cúbico de PM10 en algunas horas puntuales del día.

Martes de calima

La Aemet ha activado desde hoy lunes el aviso amarillo por altas concentraciones de calima, mientras que el Gobierno de Canarias ha optado por activar prealerta por este fenómeno. No en vano, esta capa de aire sahariano –que en el día de hoy ha hecho un acto de presencia más timido– se situará a partir de mañana a baja altura, incidiendo más si cabe, en la salud de la población, en la visibilidad y en la sensación térmica. En este sentido, según Meteorología, los termómetros marcarán este martes máximas tres grados por encima de la temperatura media.

Esto supone triplicar los niveles de contaminación por PM10 recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que, para evitar los efectos adversos que puede tener para la salud, la Consejería de Sanidad recomienda a la población tomar precauciones como evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre.

No en vano, las altas concentraciones de polvo en suspensión (partículas) puede provocar síntomas leves como la irritación de la nariz, de la garganta, picor de ojos o tos, pero también otros más serios, desencadenando las crisis asmáticas en las personas que padecen esta enfermedad o agravando y empeorando el estado clínico y la sintomatología de los pacientes con enfermedades respiratorias o del corazón. También se incrementa la probabilidad de infecciones respiratorias del tracto superior o inferior.

El fin de semana atrae el buen tiempo a Canarias

El episodio de calima apenas durará dos días, pues el alisio comenzará a soplar con fuerza a partir del jueves, disipando todo el polvo en suspensión que haya enturbiado los cielos. "De cara a los últimos días de la semana, tendremos una situación tranquila, con las características habituales del anticiclón de las Azores: sol y más nuboso en el norte de las Islas", indica Suárez.

Esto sucederá porque en medio del Atlántico dominan dos centros anticiclónicos que, de cara al miércoles, se fusionarán en uno. Así, esta zona de altas presiones predominará en todo el océano desde las costas americanas hasta la Península Ibérica. "Será una situación de verano casi", remarca Suárez.

De hecho, la radiación ultravioleta permanecerá en niveles muy altos en la mayor parte del Archipiélago. Por esta razón, la Consejería de Sanidad recomienda el uso de crema protectora, gafas de sol y gorra cuando se salga al aire libre, así como evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día.

Durante estos días, el viento arreciará y podría ser intenso en algunas zonas expuestas –como los canales entre islas–, alcanzando en algunos puntos los 90 kilómetros por hora. El jueves las temperaturas descenderán "un poquito", pero no lo suficiente como para que truncar los planes que tengan a la playa como protagonista.

La probabilidad de lluvia, en este sentido, será muy baja y casi nula. "Solo vemos una señal de nubes bajas en el Teide de cara al miércoles", explica Suárez, que insiste en que esta predicción podría cambiar.