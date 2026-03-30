Canarias insiste: la cogestión de los aeropuertos "es ley"

Canarias mantiene intacta su petición de máximos para lograr cogestionar los aeropuertos del Archipiélago junto a la entidad semipública Aena: "Es ley, porque así está incluido en el artículo 161 del Estatuto de Autonomía".

Esa tesis, reiterada este lunes por Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo, es la que se pondrá encima de la mesa en la reunión que las administraciones central y autonómica celebrarán el próximo 10 de abril para abordar la cogestión de los aeropuertos canarios y el control tributario de los incentivos integrados en el Régimen Económico y Fiscal (REF).

Con la mirada puesta en el acuerdo alcanzado el 27 de marzo entre el presidente Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales, Cabello incidió en que la participación del Archipiélago en la planificación, programación y gestión de sus aeropuertos no es una concesión graciable del Estado, sino un derecho recogido en el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018.

Alfonos Cabello, viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno. / Europa Press

Objetivo claro

"El objetivo es muy claro. Canarias quiere avanzar en el cumplimiento del Estatuto de Autonomía y si en algún territorio tiene sentido que se pueda participar activamente de la toma de decisiones y de la gestión de los aeropuertos es en Canarias, por su propia condición de región ultraperiférica", insistió Cabello.

La reunión del 10 de abril se perfila, por tanto, como una cita política de primer orden para la defensa del autogobierno autonómico, no solo por los aeropuertos, sino también por el blindaje y la supervisión de los incentivos fiscales del REF.