La DGT lo confirma: este botón del coche que muchos conductores canarios desconocen puede ayudarte a ahorrar combustible

Esta Semana Santa realizar viajes con el coche resultará más caro de lo habitual. A pesar de la rebaja del 10% del IVA en los carburantes aplicada por el Gobierno, tanto el precio de la gasolina como del diesel mantienen precios elevados. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda a los conductores que "entre el 30 y el 50% del gasto de combustible depende de la manera de conducir", por lo que cambiar determinados hábitos a la hora de conducir puede suponer una buena ayuda para el bolsillo.

Con los precios de la gasolina y el diésel elevados, uno de los mejores trucos para ahorrar gasolina es realizar una conducción eficiente. Esto no solo permitirá ahorrar dinero, sino también "reducir las emisiones y alargar la vida útil de nuestro vehículo", señala la DGT.

Los trucos de la DGT

Los conductores que sigan estos consejos notaran un ahorro considerable.

Conducir en marchas largas

La primera recomendación es conducir con la marcha más larga posible, evitando así apurar las marchas cortas. La DGT insiste a los conductores en que "antes de llegar a 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha". Además, si el vehículo no dispone de sistema Start/Stop, es aconsejable apagar el motor en paradas largas.

Anticiparse

Para mantener una conducción eficiente hay que evitar los frenazos y acelerones y mantener una velocidad constante. Acelerar de manera progresiva y mantener la distancia de seguridad, evitando cambios bruscos, ayuda a reducir el consumo y mejorar la seguridad vial.

Por otro lado, también recomiendan levantar el pie del acelerador cuando se detecta tráfico más lento delante, aprovechando la inercia del vehículo. De esta forma, se evita frenar y tener que volver a acelerar, dos acciones que disparan el consumo. "Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino también pastillas de freno", aseguran desde la DGT.

Aire acondicionado y equipaje

El uso del aire acondicionado también influye considerablemente en el gasto de combustible. Su uso puede aumentar el consumo del vehículo entre un 10% y un 20%, por lo que es recomendable utilizarlo solo cuando sea necesario.

Además, circular con las ventanillas bajadas o llevar la carga mal colocada también incrementa el consumo, ya que empeora la aerodinámica. En caso de necesitar espacio extra, es preferible utilizar un baúl de techo cerrado y aerodinámico en lugar de transportar objetos sueltos.

Gasolineras y precio de los combustibles. / José Luis Roca

El botón que muchos conductores desconocen

Una de las formas de ahorro de combustible se encuentra en un botón del propio vehículo. Se trata del botón de recirculación del aire del climatizador, que se localiza como un símbolo de un coche con una flecha en su interior.

Esta función ayuda a eliminar la necesidad de enfriar el aire caliente del exterior del coche, como haría el aire acondicionado, manteniendo frío el habitáculo recirculando el aire previamente enfriado. Su uso es especialmente útil los días de calor, es decir, en la época de verano.

Los conductores que sigan estos consejos pueden notar un ahorro considerable cuando realicen un largo desplazamiento. La DGT insiste en que seguir estas recomendaciones permite "ahorrar hasta 500 euros al año", un ahorro elevado teniendo en cuenta los precios del combustible.