Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prealerta por calimaCarnaval de MaspalomasLa fe es cosa de mujeresUD Las Palmas2.000 viviendas en Las Palmas de Gran CanariaNuevo desprendimiento San MateoCadáver Mogán
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos permite la llegada de un buque petrolero ruso a Cuba

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. / EP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents