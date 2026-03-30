Francisco Cabrera Panasco renueva su mandato al frente del Colegio de Dentistas de Las Palmas

Francisco Cabrera Panasco ha sido reelegido como presidente del Colegio de Dentistas de Las Palmas (COELP) tras imponerse en las elecciones celebradas el pasado 26 de marzo. Su candidatura obtuvo un 65,53 % de los votos, lo que le permite continuar al frente de la institución durante un nuevo mandato.

En total, la lista encabezada por Cabrera Panasco logró 337,5 votos, frente a los 177,5 votos (34,47 %) obtenidos por la otra candidatura que concurría al proceso electoral. La participación fue significativa, ya que 531 profesionales ejercieron su derecho a voto de un censo de 855 colegiados.

Continuidad en la gestión y retos futuros

Con este resultado, el presidente revalida su liderazgo en el órgano colegial y encara una nueva etapa centrada en la continuidad de las líneas estratégicas desarrolladas en los últimos años. Entre los objetivos principales se encuentra el fortalecimiento de la profesión odontológica y la mejora de los servicios ofrecidos a los colegiados.

El propio Cabrera Panasco ha destacado que el respaldo obtenido en las urnas supone un impulso para seguir trabajando con “responsabilidad, cercanía y compromiso”, poniendo el foco tanto en la defensa de los intereses de los dentistas como en la promoción de una atención sanitaria de calidad.

Composición de la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Dentistas de Las Palmas

La nueva Junta de Gobierno del Colegio de Dentistas de Las Palmas la integran los siguientes profesionales:

Presidente: Francisco Cabrera Panasco

Francisco Cabrera Panasco Vicepresidente: Agilberto López Espino

Agilberto López Espino Secretario: Juan Luis Mejías Torrus

Juan Luis Mejías Torrus Tesorero: Pedro Medina Sáenz

Pedro Medina Sáenz Vocales: Magdalena Acosta Llanos (Gran Canaria); Elizabeth Herrero Gil; Pablo Navarro Ferrera; David Rodríguez Fernández (Fuerteventura); Elena Suárez Cáceres, y Ana Yu Martins (Lanzarote)

Colegio de Dentistas de Las Palmas

La labor del Colegio de Dentistas de Las Palmas se dirige a todos los ciudadanos y todos los dentistas de la provincia de Las Palmas, y tiene entre sus principales objetivos, la promoción y tutela de la salud bucodental de la población, la mejora de la calidad asistencial de los dentistas, la defensa del derecho a la preservación de la salud bucodental de los ciudadanos residentes en Las Palmas, la protección de los valores ético-deontológicos de la profesión de «dentista» mediante la programación, coordinación y ejecución institucional de todas las políticas profesionales encaminadas a la consecución de dichos fines.