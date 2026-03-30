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La Guardia Civil lo confirma: cuidado con este correo electrónico que busca vaciar las cuentas bancarias de los canarios

El objetivo de los ciberdelincuentes es obtener los datos personales y bancarios de sus víctimas

Estafa Suplantación de identidad

Estafa Suplantación de identidad / INCIBE

Helena Ros

Helena Ros

La Guardia Civil ha alertado, a través de su perfil en X, sobre una nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos que suplantan su identidad y la de la Europol con el objetivo de engañar a los usuarios y conseguir sus datos personales. "No piques, quieren iniciar una conversación para conseguir datos personales y bancarios o que realices algún pago utilizando tácticas de extorsión", aseguran.

Según explican desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), se trata de phishing, una técnica que busca generar miedo a la víctima a través de correos electrónicos. Dicho correo, que intenta parece una notificación oficial, incluye en el asusto “CONVOCATORIA” y adjunta un archivo PDF.

Un mensaje con un objetivo claro

Los ciberdelincuentes utilizan logotipos oficiales del Ministerio del Interior, la Guardia Civil o Europol para que el mensaje parezca lo más real posible y conseguir que la víctima caiga en la trampa fácilmente.

El mensaje intenta hacer crear a la víctima que esta implicada en supuestos delitos informáticos internacionales, utilizando un tono de urgencia para que la estafada actúe de manera rápida sin prestar plena a tención al contenido del mensaje y a los archivos adjuntos. "El objetivo del fraude es iniciar una conversación con la víctima para conseguir datos personales y bancarios o que realice algún pago utilizando tácticas de extorsión", advierten desde el INCIBE.

¿Cómo detectar la estafa?

Entre los indicios más evidentes para detectar la estafa se encuentran:

  • Remitentes sospechosos que no pertenecen a organismos oficiales
  • Departamentos inexistentes como "Dirección de Instrucción Digital"
  • Mensajes alarmistas que utilizan tono de urgencia
  • Archivos adjuntos que parecen oficiales, pero en realidad son un engaño

Desde INCIBE recuerdan que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nunca notifican delitos graves exclusivamente por correo electrónico, ni solicitan datos personales o pagos a través de estos canales.

Qué hacer si recibes este correo

Lo más importante es saber qué hacer cuando recibes un mensaje de este tipo:

  • Nunca abras los archivos adjuntos o accedas a URL que incorpore el correo electrónico
  • Bloquea a remitente
  • Elimina el correo electrónico
  • Denuncia

Noticias relacionadas y más

Si ya es tarde y la víctima ha caído en la estafa la clave está en actuar con rapidez. Los expertos aconsejan guardar todas las pruebas, cambiar contraseñas y contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad.

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