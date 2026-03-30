La Guardia Civil lo confirma: cuidado con este correo electrónico que busca vaciar las cuentas bancarias de los canarios
El objetivo de los ciberdelincuentes es obtener los datos personales y bancarios de sus víctimas
La Guardia Civil ha alertado, a través de su perfil en X, sobre una nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos que suplantan su identidad y la de la Europol con el objetivo de engañar a los usuarios y conseguir sus datos personales. "No piques, quieren iniciar una conversación para conseguir datos personales y bancarios o que realices algún pago utilizando tácticas de extorsión", aseguran.
Según explican desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), se trata de phishing, una técnica que busca generar miedo a la víctima a través de correos electrónicos. Dicho correo, que intenta parece una notificación oficial, incluye en el asusto “CONVOCATORIA” y adjunta un archivo PDF.
Un mensaje con un objetivo claro
Los ciberdelincuentes utilizan logotipos oficiales del Ministerio del Interior, la Guardia Civil o Europol para que el mensaje parezca lo más real posible y conseguir que la víctima caiga en la trampa fácilmente.
El mensaje intenta hacer crear a la víctima que esta implicada en supuestos delitos informáticos internacionales, utilizando un tono de urgencia para que la estafada actúe de manera rápida sin prestar plena a tención al contenido del mensaje y a los archivos adjuntos. "El objetivo del fraude es iniciar una conversación con la víctima para conseguir datos personales y bancarios o que realice algún pago utilizando tácticas de extorsión", advierten desde el INCIBE.
¿Cómo detectar la estafa?
Entre los indicios más evidentes para detectar la estafa se encuentran:
- Remitentes sospechosos que no pertenecen a organismos oficiales
- Departamentos inexistentes como "Dirección de Instrucción Digital"
- Mensajes alarmistas que utilizan tono de urgencia
- Archivos adjuntos que parecen oficiales, pero en realidad son un engaño
Desde INCIBE recuerdan que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nunca notifican delitos graves exclusivamente por correo electrónico, ni solicitan datos personales o pagos a través de estos canales.
Qué hacer si recibes este correo
Lo más importante es saber qué hacer cuando recibes un mensaje de este tipo:
- Nunca abras los archivos adjuntos o accedas a URL que incorpore el correo electrónico
- Bloquea a remitente
- Elimina el correo electrónico
- Denuncia
Si ya es tarde y la víctima ha caído en la estafa la clave está en actuar con rapidez. Los expertos aconsejan guardar todas las pruebas, cambiar contraseñas y contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad.
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