La Guardia Civil lo confirma: cuidado con este correo electrónico que busca vaciar las cuentas bancarias de los canarios

La Guardia Civil ha alertado, a través de su perfil en X, sobre una nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos que suplantan su identidad y la de la Europol con el objetivo de engañar a los usuarios y conseguir sus datos personales. "No piques, quieren iniciar una conversación para conseguir datos personales y bancarios o que realices algún pago utilizando tácticas de extorsión", aseguran.

Según explican desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), se trata de phishing, una técnica que busca generar miedo a la víctima a través de correos electrónicos. Dicho correo, que intenta parece una notificación oficial, incluye en el asusto “CONVOCATORIA” y adjunta un archivo PDF.

Un mensaje con un objetivo claro

Los ciberdelincuentes utilizan logotipos oficiales del Ministerio del Interior, la Guardia Civil o Europol para que el mensaje parezca lo más real posible y conseguir que la víctima caiga en la trampa fácilmente.

El mensaje intenta hacer crear a la víctima que esta implicada en supuestos delitos informáticos internacionales, utilizando un tono de urgencia para que la estafada actúe de manera rápida sin prestar plena a tención al contenido del mensaje y a los archivos adjuntos. "El objetivo del fraude es iniciar una conversación con la víctima para conseguir datos personales y bancarios o que realice algún pago utilizando tácticas de extorsión", advierten desde el INCIBE.

¿Cómo detectar la estafa?

Entre los indicios más evidentes para detectar la estafa se encuentran:

Remitentes sospechosos que no pertenecen a organismos oficiales

Departamentos inexistentes como "Dirección de Instrucción Digital"

Mensajes alarmistas que utilizan tono de urgencia

Archivos adjuntos que parecen oficiales, pero en realidad son un engaño

Desde INCIBE recuerdan que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nunca notifican delitos graves exclusivamente por correo electrónico, ni solicitan datos personales o pagos a través de estos canales.

Qué hacer si recibes este correo

Lo más importante es saber qué hacer cuando recibes un mensaje de este tipo:

Nunca abras los archivos adjuntos o accedas a URL que incorpore el correo electrónico

Bloquea a remitente

Elimina el correo electrónico

Denuncia

Si ya es tarde y la víctima ha caído en la estafa la clave está en actuar con rapidez. Los expertos aconsejan guardar todas las pruebas, cambiar contraseñas y contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad.