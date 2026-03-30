Sanidad alerta por la calima en Canarias y pide extremar precauciones a la población vulnerable

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a la población ante la previsión de un episodio de calima que afectará a varias islas en los próximos días. La situación, basada en las previsiones meteorológicas, ha llevado a declarar una prealerta por polvo en suspensión, debido a su impacto en la calidad del aire.

Según la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, este fenómeno puede provocar un deterioro significativo del aire ambiente, lo que hace necesario adoptar medidas de prevención, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por calima en todas las islas desde este lunes, 30 de marzo.

Cómo afecta la calima a la salud

La presencia de altas concentraciones de polvo en el aire puede tener efectos directos sobre la salud. En la mayoría de los casos, se manifiestan síntomas leves como:

Irritación de nariz y garganta

Picor ocular

Tos

Sin embargo, en determinadas personas, estos efectos pueden ser más graves. La calima puede desencadenar crisis asmáticas, empeorar enfermedades respiratorias crónicas como la bronquitis o agravar patologías cardíacas.

Además, los especialistas advierten de un aumento del riesgo de infecciones respiratorias, tanto en las vías superiores como inferiores. Este impacto sanitario no se limita únicamente a los días de mayor concentración de polvo, ya que los servicios de urgencias pueden registrar un incremento de casos hasta cinco días después de finalizar el episodio.

Grupos más vulnerables ante la calima

Aunque cualquier persona puede verse afectada, existen colectivos especialmente sensibles a este tipo de fenómenos. Entre ellos destacan:

Menores de edad

Personas mayores

Pacientes con enfermedades respiratorias (asma o bronquitis crónica)

Personas con patologías cardíacas

Mujeres embarazadas

Trabajadores al aire libre

Personas fumadoras

En estos grupos, los efectos de la calima pueden ser más intensos y prolongados, por lo que las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de adoptar medidas adicionales de protección.

Recomendaciones para reducir riesgos

Desde la Dirección General de Salud Pública se insiste en seguir una serie de pautas básicas para minimizar los efectos de la calima:

Evitar actividades físicas en el exterior , especialmente las que requieren esfuerzo

, especialmente las que requieren esfuerzo Permanecer en interiores el mayor tiempo posible

Mantener puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de polvo

Limpiar superficies con paños húmedos en lugar de secos

Mantener una adecuada hidratación

Seguir los tratamientos médicos habituales sin interrupciones

Asimismo, se recomienda crear ambientes ligeramente húmedos dentro del hogar, lo que puede ayudar a reducir la presencia de partículas en suspensión.

En caso de empeoramiento de los síntomas respiratorios, las autoridades aconsejan contactar con el teléfono de emergencias 1-1-2.

Seguir la información oficial

Sanidad subraya la importancia de mantenerse informado a través de canales oficiales para conocer la evolución del episodio. La población puede consultar el Índice de Calidad del Aire (ICA) a través de la Red de Control y Vigilancia del Gobierno de Canarias, que ofrece datos actualizados por zonas:

Este indicador permite evaluar el nivel de contaminación atmosférica y adoptar decisiones informadas sobre la actividad diaria, especialmente en el caso de personas sensibles.