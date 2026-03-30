Las trabajadoras del hogar alzan la voz: "Somos muy vejadas"

La discriminación racial, la falta de protección legal, los despidos sin garantías y las jornadas que superan los límites legales son algunos de los retos a los que se enfrentan las trabajadoras del hogar. Una situación denunciada este lunes por Cáritas Diocesana de Canarias con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Los desafíos que afronta este colectivo son significativos. El empleo doméstico ha experimentado una disminución en la contratación formal, lo que empuja a muchas trabajadoras hacia la economía sumergida, con todas las consecuencias que ello implica: quedan fuera del control público, sufren una mayor indefensión laboral y se enfrentan a condiciones irregulares o incluso abusivas. ¿El motivo? Muchas de las familias empleadoras optan por no formalizar la contratación debido a los costes asociados y a la complejidad de los trámites administrativos.

Víctima de estas situaciones ha sido Irene Burgués, quien llegó a Canarias desde Venezuela. Uno de los principales obstáculos, apuntó, es acceder a un contrato laboral. "Deberían dar un poco más de facilidad para lo que es la contratación del personal del hogar". Su reivindicación cobra especial relevancia en un trabajo donde, además de las tareas domésticas, se combina el componente emocional con el trato directo con las personas. Irene tiene a su cargo a dos hijos y a su madre. "Trabajo por ellos, soy la cabeza de la familia y también estudio", relató durante el acto organizado por Cáritas. Asimismo, denunció la falta de reconocimiento hacia el sector: "El trato al personal de limpieza es bajo. Somos muy vejadas y no debería ser así". Un testimonio que refleja la realidad de muchas trabajadoras del hogar, especialmente mujeres migrantes, que continúan enfrentándose a precariedad, invisibilidad laboral y falta de protección efectiva pese a los avances normativos recientes.

Necesitamos nuestros derechos

En una situación similar se encuentra Yolanda García, quien denunció que la realidad del sector "no es fácil". Según explicó, una de las principales dificultades surge a la hora de conseguir un contrato, algo que es "fundamental", especialmente si se tiene en cuenta que, cuando una familia solicita este tipo de servicios, es porque realmente los necesita. Sin embargo, Yolanda aseguró que, "casi siempre·, ha recibido una negativa por parte de las personas que la contratan cuando plantea formalizar su empleo. Aun así, también reconoció las dificultades de muchas familias: "A veces tampoco tienen muchos medios para hacerlo. Hay familias que necesitan el servicio, pero no tienen la posibilidad de contratar".

Las demandas de las trabajadoras del hogar son contundentes. "Nosotras también somos personas que necesitamos mantener un hogar, necesitamos nuestros derechos. A veces tenemos incluso carreras universitarias y estamos ahí, haciendo lo que sea necesario para sostener a nuestras familias. Es un trabajo digno, pero no son dignos con nosotras. Estamos presentes, pero no nos tienen presentes", reclamaron.