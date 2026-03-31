La Aemet anuncia que la densa calima se irá este miércoles de Canarias

La densa calima con que ha iniciado la Semana Santa Canarias tenderá a remitir a partir de este miércoles, cuando habrá viento flojo a moderado con algún intervalo fuerte local y las temperaturas podrían bajar algo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima llegará a 22 grados y la mínima a 16 tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo a su pronóstico, que anuncia viento flojo a moderado del este o nordeste, con algún intervalo de fuerte en medianías y cumbres de las islas más montañosas.

En las aguas de Canarias se esperan vientos de nordeste o este y fuerza 4 a 5 con posibles repuntes de 6, marejada a fuerte marejada y mar de fondo de norte o nordeste de 2 a 3 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el miércoles, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Despejado con intervalos de nubes altas. Calima remitiendo durante la mañana. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero descenso en la vertiente oeste, con pocos cambios en el resto. Viento de flojo a moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 22

FUERTEVENTURA

Despejado con intervalos de nubes altas. Calima remitiendo durante la mañana. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero descenso en costas al oeste, y con algún ligero ascenso en el interior. Viento de flojo a moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 22

GRAN CANARIA

Despejado con algún intervalo de nubes altas durante la mañana. Calima, afectando principalmente a medianías y cumbres, en remisión durante la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en zonas de interior. Las máximas con pocos cambios o algún ligero ascenso. En costas, viento moderado del nordeste, con predominio del este durante las horas centrales. En medianías y zonas altas, predominio del sureste moderado con algún intervalo fuerte en zonas expuestas al suroeste. Rolará a nordeste al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 22

La Provincia

TENERIFE

Despejado con algún intervalo de nubosidad media. Calima, afectando principalmente a medianías y cumbres, en remisión durante la tarde. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, más acusado en medianías al norte y oeste. Las máximas en ligero ascenso. En costas, viento moderado del este o nordeste. En medianías y zonas altas, predominio del sureste moderado que rolará a nordeste al final del día. Con algún intervalo de fuerte en la vertiente sureste así como en medianías y costas del norte, entre Tegueste y Santa Úrsula, sin descartar alguna racha puntualmente muy fuerte. En altas cumbres, flojo de dirección variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 22

LA GOMERA

Despejado con algún intervalo de nubes medias. Calima, afectando principalmente a medianías y cumbres, en remisión durante la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en medianías orientadas al sur y oeste. Las máximas pocos cambios o ligero ascenso. En costas, viento flojo variable o con predominio del nordeste. En medianías y zonas altas, predominio del sureste moderado que rolará a nordeste al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 26

LA PALMA

Poco nuboso con algún intervalo de nubosidad medía y alta. Calima, afectando principalmente a medianías y cumbres, en remisión durante la tarde. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en medianías orientadas al oeste, donde el ascenso podrá ser moderado en el caso de las mínimas. En costas, viento moderado del nordeste con predominio del este durante las horas centrales. En medianías y zonas altas, predominio del sureste moderado que rolará a nordeste al final del día. Intervalos de viento fuerte en costas del sureste y noroeste, así como en la zona de El Paso y Tazacorte, donde con baja probabilidad se podrá dar alguna racha muy fuerte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 23

EL HIERRO

Intervalos de nubes medías y altas. Calima, afectando principalmente a medianías y cumbres, en remisión por la noche. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado zonas de interior donde el ascenso podrá ser moderado. En costas, viento de moderado a fuerte del nordeste que será fuerte y del sureste en medianías y zonas altas, con rachas muy fuertes en la zona de El Golfo así como en El Pinar.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 13 22