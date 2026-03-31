Canarias afianza el consumo ecológico, pero aún gasta la mitad que la media nacional

Canarias fortalece el consumo de productos ecológicos, aunque todavía se sitúa por debajo de la media nacional. Mientras que a nivel nacional el gasto medio en este tipo de productos alcanza los 66 euros, en el Archipiélago se reduce a la mitad, 33 euros. Esta diferencia ofrece una radiografía clara: aunque el consumo ecológico comienza a consolidarse en Canarias, lo hace a un ritmo inferior al del resto del país. Sin embargo, que esté apenas por debajo de la media también señala un importante margen de crecimiento para el mercado ecológico en las Islas.

En España, según los datos de Producción y Consumo Ecológico en España de Ecovalia, dos de cada tres hogares optan por alimentos ecológicos. Mientras que en el arco mediterráneo —especialmente en Andalucía y Murcia— más del 30% de la Superficie Agraria Útil se dedica a este modelo de producción, en Canarias alcanza un 14%, situando al Archipiélago en el grupo medio-alto a nivel nacional en agricultura ecológica.

Uno de los principales motivos de la disparidad entre territorios es el poder adquisitivo. Aunque el número de hectáreas dedicadas a la producción ecológica ha aumentado —pese a que persisten "ciertas carencias"—, el consumo sigue limitado por las condiciones económicas de los consumidores de las Islas, explica el responsable de la tienda La Acequia - Alimentación ecológica, Víctor Afonso. A esta situación se suma el desconocimiento: "Pese a los esfuerzos por divulgar y hacer pedagogía sobre el consumo de productos ecológicos, en comunidades con mayor tradición, como Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y el norte del país, el conocimiento ha sido históricamente mayor. Allí se ha cultivado antes, se ha desarrollado incluso a nivel de formación universitaria, y ese tipo de agricultura está mucho más afianzado socialmente".

El informe refleja claramente la realidad: más del 70% del gasto en productos ecológicos corresponde a personas mayores de 50 años, principalmente parejas de renta media-alta y hogares de jubilados. "Las circunstancias económicas de los canarios hacen que el consumo se limite a quienes tienen un nivel económico medio-alto. Y, pese a que incluso el consumo ecológico no es tan caro como se percibe, siempre persiste la sensación de que comprar productos ecológicos resulta caro", añade Afonso. Una postura que comparte Francisco Armas, propietario de Zanahoria Bioglobal: "El aumento del consumo de productos ecológicos responde al despertar de la conciencia de los consumidores, cada vez más interesados en cuidarse y llevar un estilo de vida más saludable".

Los precios

Los precios de los productos ecológicos frente a los convencionales pueden variar de manera considerable. El mercado convencional presenta fuertes fluctuaciones, con altibajos pronunciados, mientras que los productos ecológicos tienden a mantener un precio más estable a lo largo del año. De hecho, en determinados momentos, algunas verduras locales ecológicas pueden llegar a ser incluso más económicas que su equivalente convencional, debido a que este último sufre variaciones de precio mucho más marcadas.

Prueba de ello es el contexto geopolítico actual. La escasez de petróleo, estrechamente ligada a los fertilizantes empleados en la agricultura, anticipa un aumento de los precios de los productos convencionales, mientras que los ecológicos se mantienen más estables. En cuanto a los beneficios, destaca Afonso, uno de los más importantes es el rendimiento de la fruta y verdura ecológica en la cocina: "Aunque su precio pueda ser ligeramente superior, la merma en casa, es decir, la pérdida de producto, es mucho menor, por lo que al final resulta más rentable". A esto se suman los efectos positivos para el medioambiente y la salud, ya que "los alimentos convencionales utilizan pesticidas y abonos químicos", mientras que los ecológicos se producen de forma más natural y sostenible.

El mercado

El informe, que estima que el mercado de la alimentación ecológica mueve alrededor de 3.250 millones de euros, señala que su crecimiento responde a una combinación de factores sociales, culturales y económicos. Entre ellos, destacan la tradición gastronómica orientada a la calidad, la preferencia por productos locales y un mayor nivel educativo que fomenta la conciencia ambiental.

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En la cesta de la compra, los consumidores ecológicos valoran la calidad por encima del precio. Aunque los productos de origen vegetal representan el 67,7% del volumen total, más de la mitad del gasto (51,4%) se destina a alimentos de origen animal. En estos últimos, la atención se centra en el bienestar animal. En este sentido, uno de los puntos débiles de Canarias es la ganadería ecológica, que apenas representa el 0,84% del total nacional. Esta cifra evidencia que el Archipiélago cuenta con un sector ganadero ecológico muy reducido en comparación con otras comunidades autónomas: por ejemplo, Andalucía concentra un 56% de la ganadería ecológica de España.