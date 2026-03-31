Canarias diversifica su economía: impulso al sector tecnológico, audiovisual, marítimo y aeroespacial

Canarias sigue avanzando en la estrategia de diversificación de la economía del archipiélago hacia sectores estratégicos generadores de empleo de calidad tal y como se ha avalado esta mañana en el Consejo de Administración de la empresa pública Proexca, dependiente de Presidencia del Gobierno de Canarias.

El viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, ha remarcado el gran trabajo que se está llevando a cabo en los últimos años por parte de los equipos de Invertir en Canarias, Promoción Exterior, Formación y Talento y Marketing, Comunicación y Datos. La conexión interdepartamental ha sido crucial para mejorar en los procesos de cara a las empresas que conforman los diferentes sectores, escuchando de esta forma sus necesidades de una forma más cercana y transversal. Esta manera de proceder es una línea de actuación clara en la estrategia de Proexca de incluir a Canarias en las cadenas globales de valor.

En estos planes 360º hay cuatro sectores a destacar, como el audiovisual, marítimo, tecnológico y aeroespacial, en los que se muestra un claro avance tanto en los esfuerzos dedicados y recursos a su posicionamiento en las cadenas globales de valor como en los resultados que se van obteniendo.

Cuatro grandes sectores estratégicos

El audiovisual es un claro ejemplo; la estrategia se centra en consolidar a Canarias como un HUB internacional de producción y postproducción, aprovechando el ya consolidado ecosistema local y los incentivos fiscales más competitivos de Europa (REF). El enfoque principal es la atracción de rodajes de grandes estudios y la promoción de la industria de la animación y los videojuegos bajo las marcas "Canarias tu mejor versión" y "Canary Islands Film". Se busca no solo ser un destino de rodajes, sino fortalecer el tejido local para que participe en coproducciones internacionales y retener el talento.

Para ello, desde Proexca se acompañará a las empresas y se buscarán inversores en los principales mercados como la Berlinale, Annecy, Festival de Málaga o el de San Sebastián, y también en los del sector videojuegos como en Tokyo Game Show, BitSummit Kioto o la Games Developer Conference de San Francisco.

En el sector tecnológico, la estrategia se centrará en consolidar por medio de la exportación de servicios y la atracción de inversiones a Canarias como un hub internacional de empresas tecnológicas, aprovechando el creciente ecosistema local y los incentivos fiscales más competitivos de Europa (REF). Y para ello, también Canarias se ha posicionado en Málaga Transfiere y acudirá a otras ferias como South Summit de Madrid o la SWITCH de Singapur.

Respecto a economía azul, cabe destacar la próxima Wind Europe, que se celebrará en abril en Madrid, y otras tan importantes como Navalia en Vigo o la SMM de Hamburgo, en las que se potenciará a los puertos canarios y todo su entorno de servicios y empresas como hub logístico, de avituallamientos y de reparación naval de referencia en el Atlántico Medio, potenciando su conectividad como plataforma tricontinental, su cercanía a África y el posicionándose en nuevas oportunidades energéticas y de negocio como la eólica marina.

Otro sector destacable es el aeroespacial, que está despegando en los últimos años. Recientemente, una delegación ha presentado la Estrategia Aeroespacial Canaria en la Xponential Europe de Alemania y ya están preparando su siguiente puesta en escena en Sevilla en la Newspace. Esta estrategia es un instrumento impulsado por el Gobierno de Canarias para transformar el archipiélago en un referente internacional dentro del sector aeroespacial, aprovechando sus singulares condiciones climáticas, orográficas y su privilegiada posición geoestratégica en el Atlántico. Su objetivo principal es diversificar la economía regional mediante el fomento de la innovación, el desarrollo tecnológico en I+D+i y la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, integrando de forma coordinada a instituciones públicas, centros de investigación y empresas privadas.

Programas propios

El viceconsejero de Economía e Internacionalización y vicepresidente de Proexca, Gustavo González de Vega, ha destacado el papel de la administración para que el sector privado siga internacionalizándose a través de ayudas directas como el Canarias Aporta, que cada año gana peso tanto en participación como en dotación por parte de la administración. Un objetivo es seguir trabajando también en la atracción de inversión extranjera, y para ello, se mejorarán los planes como Landing Canarias, que acompañan a las empresas en su instalación en las islas, o Business Ambassador Program, que incentiva la prescripción por parte de especialistas y consultores de las islas a leads válidos y cualificados para su implantación en las islas.

Otro de los programas que se refuerza es el Canarias Know-How, de apoyo a la internacionalización del conocimiento de Canarias, por medio del apoyo a la participación de empresas canarias en licitaciones internacionales, por medio de la realización de asistencias técnicas en mercados africanos y de América Latina, así como acuerdos con organismos para impulsar la participación de empresas canarias en sus licitaciones. Destaca en este punto el acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica para impulsar licitaciones internacionales en los sectores de economía azul y turismo, entre otros, o asistencias técnicas a empresas canarias previstas para Colombia y misiones a El Salvador y Honduras.

Gobernanza

Una de las líneas estratégicas es continuar reforzando la gobernanza de la internacionalización, llevada a cabo de manera horizontal y vertical por parte de Proexca. Por ejemplo, con el Consejo Regional de Internacionalización - CRI desde Proexca y personado en su consejero delegado Pablo Martín Carbajal, se realiza una Secretaría Técnica de todas las instituciones canarias con competencias en la internacionalización para ir en la misma dirección y simplificar también así el entendimiento de la complejidad en sí misma de las propias islas de cara a inversores. Pero también de manera vertical se trabaja esta gobernanza, trabajando mano a mano con los clústeres y asociaciones.

Es importante también la relación histórica y comercial con África, que también se trabaja dentro de la estrategia del propio CRI, no solo por convertir a las islas en territorio atractivo de cara a ser un hub atlántico tricontinental por su distancia geográfica con el continente, sino también por la exportación de conocimiento y también bienes y servicios de sectores como el industrial o agroalimentario. En coordinación con la Dirección General de Relaciones con África, desde Proexa se desarrolla el eje económico y empresarial de la Estrategia Canarias-África con varios ejes de actuación identificados y medibles en tiempo.

Equipo

Proexca cuenta así con personal en terceros países, como son la presencia de dos delegaciones propias de Proexca en África, concretamente en Marruecos y Senegal. Pero también, en colaboración con Fucaex, se trabaja en Mauritania y Cabo Verde. También desde Proexca se cuentan delegaciones en puntos estratégicos como Bélgica, por sus relaciones con organismos multilaterales que favorecen, por ejemplo, asistencias técnicas o procesos licitadores para empresas canarias, y Alemania, uno de los países de Europa que más oportunidades presenta para sectores como el audiovisual, agroalimentario o aeroespacial y también un foco de inversión en Canarias. Por último, Madrid tiene también una delegación de Proexca, ya que se considera un tercer mercado para las empresas de Canarias por la idiosincrasia del archipiélago, y así lo dicen las empresas que solicitan una ayuda para desarrollar su proyecto de internacionalización en la península ibérica.

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Por último, durante el Consejo se puso por primera vez sobre la mesa la recientemente creada Oficina de Proyectos Estratégicos en coordinación con la Dirección General de Proyectos Estratégicos, puesta en marcha para seguir profundizando en la dinamización de la diversificación de la economía de Canarias con su director David Pérez-Dionis al frente. Un total de siete técnicos la conforman con el objetivo de continuar con la estrategia operativa de la internacionalización de la economía de Canarias.