Carla Antonelli reivindica la memoria y la resistencia trans: “La visibilidad nos hará libres”

La senadora Carla Antonelli ha conmemorado este 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Trans, con un discurso de reivindicación y memoria ante el aumento de los discursos de odio. A través de su perfil oficial de Instagram, subrayó el largo recorrido del colectivo para conquistar derechos de las personas trans y espacios de reconocimiento, y alertó de las consecuencias de la violencia transfóbica y de los intentos de cuestionar la existencia de las personas trans.

“Este 31 de marzo celebramos el Día Internacional de la Visibilidad de las Personas Trans. Largo, largo ha sido el camino para poder llegar hasta aquí”, afirmó. La parlamentaria quiso subrayar que la visibilidad trans no es una conquista reciente ni aislada, sino el resultado de décadas de lucha protagonizadas por personas que “pusieron sus cuerpos” para abrir camino. En ese recuerdo, evocó nombres imprescindibles para la historia del colectivo como Silvia Rivera, Marsha P. Johnson, Viviana Fernández, Amanda Lear y “tantas y tantas personas” que hicieron posible llegar al presente.

Memoria, violencia y alerta ante el odio

Durante su intervención, Antonelli advirtió de que los avances logrados no están garantizados y pueden verse amenazados por el auge de mensajes discriminatorios. “Los discursos de odio se han propagado y han tenido y están teniendo consecuencias terribles”, señaló, en una denuncia directa del clima de hostilidad que, a su juicio, sigue afectando a las personas trans. Sus palabras conectaron la conmemoración de esta jornada con una realidad aún atravesada por la violencia, la exclusión y el señalamiento público.

Como ejemplo reciente, la senadora recordó la agresión sufrida por Bianca en La Bañeza, León. “Hace muy pocos días a Bianca en La Bañeza, León, le pegaron una soberana paliza cerca de 10 personas solo por entrar al cuarto baño de mujeres”, lamentó. Antonelli utilizó este caso para evidenciar que el odio no se queda en el plano del discurso, sino que se traduce en agresiones concretas. Por ello, defendió que todo el trabajo realizado en los últimos años no puede quedar en nada: “No puede ser posible que todo este trabajo, que todo este esfuerzo que se ha hecho para llegar hasta aquí no vaya a servir para nada”.

“No vamos a dar un paso atrás”

En su mensaje, Antonelli también cargó contra quienes, desde posiciones políticas, cuestionan los derechos del colectivo trans. Sin rebajar el tono, señaló directamente al Partido Popular y a Vox por alimentar, según dijo, un clima contrario a la igualdad y al reconocimiento. “A pesar del Partido Popular, a pesar de Vox, donde cuestionan nuestros derechos, donde cuestionan nuestra propia existencia, donde quieren erradicarnos de los espacios públicos, vamos a decirles que no, que vamos a plantar cara”, expresó.

La senadora lanzó además una de las frases más rotundas de su intervención: “No vamos a dar un paso atrás, pero ni para coger impulso”. Con esa declaración, Antonelli quiso transmitir un mensaje de resistencia colectiva ante cualquier intento de retroceso. La defensa de los derechos trans, vino a decir, no entra en fase de repliegue, sino de reafirmación. Frente al miedo y la intimidación, planteó una respuesta basada en la presencia, la dignidad y la defensa activa de los espacios conquistados.

Una jornada para conmemorar y hacerse escuchar

Antonelli quiso dar también a la fecha un sentido de homenaje a quienes ya no están y a quienes hicieron posible que hoy las voces trans tengan presencia en las instituciones. “Hoy, 31 de marzo, celebramos, conmemoramos las vidas de todas aquellas personas trans que a lo largo de toda la historia han hecho posible que hoy, por ejemplo, podamos estar aquí en el Senado y puedan escuchar nuestras voces”, afirmó. En ese reconocimiento incluyó también a su compañera Jimena, diputada en la Asamblea de Madrid, como ejemplo de esa presencia política conquistada.

La Provincia

La intervención concluyó con un mensaje de celebración y esperanza en una jornada simbólica para el colectivo. “Feliz Día Internacional de la Visibilidad Trans. La visibilidad nos hará libres”, cerró Antonelli. Una frase que resume el espíritu de una fecha que mira al pasado para agradecer a quienes abrieron camino, pero que también interpela al presente para responder al odio y defender, sin titubeos, el derecho de las personas trans a vivir con libertad, dignidad y reconocimiento.