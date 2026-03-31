La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias incrementa un 14% los cursos de formación en 2025

La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Essscan) incrementó el pasado año un 14% su oferta formativa con respecto a 2024. Así lo anunciaron este martes la consejera de Sanidad del Gobierno autonómico, Esther Monzón, y el director de la Essscan, José Montelongo. De hecho, las acciones formativas pasaron de las 834 cifradas 2024 a las 951 que se llevaron a cabo en 2025.

La titular de la sanidad canaria explicó que la Essscan desarrolla tanto formación propia como por encargo y por subvenciones. “Con ello, reitera su compromiso en la mejora clara y constante de la su oferta formativa puesta a disposición de los profesionales sanitarios y sociosanitarios del Archipiélago”, apuntó Monzón.

Por su parte, José Montelongo afirmó que la Essscan ha fortalecido su posicionamiento como entidad acreditadora, ampliando la oferta de certificación oficial. Tal y como comunicó, la Escuela emitió 16.069 certificados en 2025, frente a los 12.477 de 2024, es decir, 3.592 más, lo que supone un incremento del 28,8%.

También, puso en valor la mejora experimentada por la Essscan en los indicadores estratégicos de eficiencia, sostenibilidad y posicionamiento externo, así como la optimización en la alineación con objetivos del Plan Estratégico 2024-2027 y la eficiencia en la ejecución de fondos.

Balance de 2025

Monzón y Montelongo destacaron, además, el aumento en la actividad de la Essscan durante el pasado año en cuanto al alumnado participante en las acciones impartidas. Este parámetro se incrementó un 34,58%, al pasar de las 17.834 personas inscritas en 2024 a las 24.002 que participaron en los cursos durante 2025, es decir, 6.168 más.

Asimismo el pasado año las horas lectivas impartidas experimentaron un crecimiento del 12,57% con respecto a 2024, con un total de 9.643 horas. “Este crecimiento constante y mantenido durante los últimos meses en lo referente a la actividad formativa de la Essscan representa el compromiso tanto de las instituciones como de los profesionales sanitarios y sociosanitarios con la mejora constante en las prestaciones que se ofrecen a la ciudadanía en este ámbito asistencial”, matizó la consejera.

Formación en Salud Mental, prevención y Escuela de Pacientes

Sobre la mesa también estuvo la formación en el ámbito de la salud mental, puesto que durante 2025 se celebraron cursos destinados a abordar esta materia y la patología dual. En estas formaciones, ambas desarrolladas en Lanzarote, participaron alrededor de 300 personas.

Además, ha colaborado con el Cabildo de Tenerife en la puesta en marcha de la llamada Escuela Preventiva, en cuyas acciones formativas participaron 1.251 personas.

En cuanto a la Escuela de Pacientes de Canarias, hay que decir que la Essscan ha colaborado en el desarrollo de cursos de formación de formadores de este proyecto del SCS. Estas acciones formativas celebradas en las islas de La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura participó medio centenar de personas durante 2025.

Formación para el empleo de las administraciones públicas canarias

Ese mismo año, la Essscan también se encargó de gestionar el Plan de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de Canarias, compuesto por 242 cursos, de los que 236 fueron a propuesta por el SCS, desarrollados en 376 ediciones; dos cursos con tres ediciones propuestos por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud y Familias; y en el área de Prevención de Riesgos Laborales para el personal del SCS se programaron seis cursos con 15 ediciones. Entre todas ellas sumaron 3.957 horas lectivas y en total participaron 9.533 personas.

Apuesta por la IA

Por otro lado, la Essscan ha continuado apostando por reforzar la formación del personal sanitario y sociosanitario en materia de inteligencia artificial -IA- con la puesta en marcha del curso desarrollado en colaboración con Microsoft y Founderz para ofrecer formación en IA a los profesionales del sistema sanitario de las islas.

Montelongo recordó que con este convenio, Canarias fue la primera comunidad autónoma en desarrollar una formación online y gratuita en IA destinada a los profesionales de la sanidad pública con la base de colaboración que aportan estas empresas. “Hasta la fecha, se han inscrito en esta acción formativa más de 3.000 personas trabajadoras del SCS”, detalló el director de la Escuela.

Programación Escuela Prevención del Cabildo de Tenerife

El director repasó, además, las actividades que se prevé que se deserrollen en el transcurso del presente año, en el marco de la programación de la Escuela Preventiva del Cabildo de Tenerife. Así, anunció la celebración de talleres encaminados a la prevención y promoción de la salud en ámbitos como las adicciones a sustancias, la Salud Mental en el entorno universitario, las conductas suicidas, las Infecciones de Transmisión Sexual, el acoso escolar, las enfermedades crónicas, minoritarias y emergentes, y el cáncer, entre otros.

Programación prevista para 2026

Entre los programas formativos que en estos momentos ya están en marcha y se extenderán durante este año habrá otros como la formación para el empleo de las Administraciones Públicas; formación para el personal de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios (Oddus); formación en bioética; formación en uso racional del medicamento; formación en gestión de los fondos de Atención Primaria y Comunitaria; formación en prevención de Infecciones de Transmisión Sexual; y formación en promoción de la Salud Mental, entre otros.

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Cabe destacar que continúan las negociaciones con otras administraciones públicas locales e instituciones privadas para poner en marcha actividades formativas concretas, que se comunicarán a lo largo de los próximos meses.