Multas de hasta 200 euros por llevar así el equipaje en el coche: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios en Semana Santa

Con la llegada de la Semana Santa los conductores comienzas sus vacaciones a diferentes destinos. Las familias preparan las maletas y todos los objetos necesarios para el desplazamiento, siempre echando algo de más, pero el problema llega cuando no cabe toda la carga y tiene que buscar alternativas.

La Guardia Civil ha compartido a través de su cuenta en X, un post para concienciar a los conductores sobre cómo debe ir colocada la carga en el vehículo. "Si tienes que transportar "alguna cosilla" de más en estos días, primero que no sobrepase carga y longitud de seguridad. Segundo ancla bien tanto lo que va en tu maletero como lo que va en el techo. Y por supuesto ten cabeza, no todo lo podemos llevar de una vez, los vehículos tienen limitaciones de peso y espacio", recuerdan.

Cómo se debe colocar la carga correctamente

El artículo 14 del Reglamento General de Circulación es claro: "La carga transportada en un vehículo, así como los accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos de tal forma que no puedan: arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de manera peligrosa, comprometer la estabilidad del vehículo, producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser evitadas u ocultar los dispositivos de alumbrado o de señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de sus conductores".

La Dirección General de Tráfico (DGT) insiste a los conductores en la importancia de transportar correctamente la carga:

Preferiblemente, debe colocarse en el maletero .

. Si no cabe, es preferible utilizar un baúl de techo cerrado y aerodinámico en lugar de transportar objetos sueltos o un remolque.

en lugar de transportar objetos sueltos o un remolque. Sólo en caso extremo se colocará en el interior del habitáculo. En ese caso, hay que tener cuidado de que la carga no disminuya el campo de visión del conductor y que dicha carga esté sujeta para evitar que, en caso de frenado brusco, no pueda ser proyectada contra los ocupantes del vehículo.

"En la bandeja posterior no deben colocarse bultos ni objetos que disminuyan sensiblemente la visibilidad del conductor hacia atrás. Si no se puede cumplir esta norma, es obligatorio llevar espejo retrovisor exterior derecho", recuerda la DGT.

Sanciones

Si las autoridades detectan que la carga no está bien asegurada en el vehículo, los conductores se enfrentan a sanciones de hasta 200 euros porque están poniendo en riesgo tanto la propia seguridad como la del resto de conductores. Además, si lo pillan manipulando o recolocando objetos durante un desplazamiento se enfrenta as multas de 80 euros, ya que se considera una distracción al volante.

Los agentes recomiendan revisar y comprobar la carga antes de iniciar la marcha, ya que de ellos depende imponer o no determinadas sanciones económicas.